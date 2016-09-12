Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Военное сотрудничество с США по Сирии может помочь России вернуть себе статус сверхдержавы, который она потеряла с распадом СССР, и "станет мощным стимулом для совместных действий против сильно ослабленной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)". Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Independent.

"Россия может вновь стать сверхдержавой после согласования с США начала того, что представляет собой совместную воздушную кампанию против двух исламистских группировок в Сирии, - отмечает издание. - Если соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в понедельник (12 сентября), продлится семь дней подряд, и ООН способна будет доставить помощь в осажденный Алеппо, то Россия и США создадут "центр совместный действий", который займется организацией совместных военных операций ВВС, целью которых станут ИГ и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сменившая название на "Джебхат Фатх аш-Шам".

"Планирование и реализация США и Россией операции, которая может стать длительной воздушной кампанией в Сирии, - возможно, самый поразительный аспект этой сделки, о которой было объявлено в Женеве в субботу рано утром", - говорится в статье. Успешное осуществление плана "позволит России вернуть статус сверхдержавы", констатирует газета.

Режим прекращения боевых действий

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий начал действовать 12 сентября с 00:00 мск.