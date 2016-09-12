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Белый дом считает "открытым вопросом" выполнение новой договоренности по Сирии

Международная панорама
12 сентября, 22:14 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
США станут выполнять договоренность о координации ударов по экстремистам "только после того, как убедятся", что выполняются другие элементы общего пакета
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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом считает "открытым вопросом" выполнение новой договоренности по Сирии между США и Россией, а основную ответственность возлагает на Москву. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента США Джош Эрнест, отвечая на соответствующие вопросы на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, США станут выполнять договоренность о координации ударов по экстремистам "только после того, как убедятся", что выполняются другие элементы общего пакета, включая "снижение насилия в течение семи дней подряд" и "предоставление беспрепятственного доступа гуманитарной помощи, причем не только в Алеппо, но и в другие осажденные места". "(У нас) есть основания быть скептиками, но посмотрим", - сказал Эрнест.

На вопрос о том, не сожалеет ли Белый дом, что раньше не соглашался на предложения России о координации военных действий в Сирии, поскольку это могло спасти много человеческих жизней, пресс-секретарь ответил: "Во-первых, США еще не начали координировать усилия с Россией в боевых действиях против ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта") и "Джебхат ан-Нусры" (прежние названия запрещенных в РФ террористических группировок, впоследствии переименованных в "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам" - прим. ТАСС). Прежде чем такое сотрудничество начнется, нам надо увидеть, что Россия выполняет собственные обязательства по нынешней договоренности".

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Россияне "должны убедить (президента Сирии Башара) Асада соблюдать режим прекращения боевых действий", пояснил Эрнест. "Путем укрепления такого режима мы можем снизить уровень насилия, усилить приток гуманитарной помощи и создать пространство для политических переговоров", - считает он.

"До сих пор Россия не проявляла к этому готовности", - утверждал представитель Белого дома. "Продвижение вперед будет полностью зависеть от того, можно ли верить россиянам, - добавил он. - Мы готовы посмотреть, выполнят ли они свои обязательства и следует ли начинать с ними такое взаимодействие, которого они хотят".

Эрнест позволил себе высказать несколько предположений о мотивах действий Москвы и, в частности, назвал среди них "желание россиян укрепить свою международную репутацию за счет получения возможности утверждать, что они сотрудничают с американцами".

Инициативы РФ и США по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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