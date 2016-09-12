ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом считает "открытым вопросом" выполнение новой договоренности по Сирии между США и Россией, а основную ответственность возлагает на Москву. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента США Джош Эрнест, отвечая на соответствующие вопросы на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, США станут выполнять договоренность о координации ударов по экстремистам "только после того, как убедятся", что выполняются другие элементы общего пакета, включая "снижение насилия в течение семи дней подряд" и "предоставление беспрепятственного доступа гуманитарной помощи, причем не только в Алеппо, но и в другие осажденные места". "(У нас) есть основания быть скептиками, но посмотрим", - сказал Эрнест.

На вопрос о том, не сожалеет ли Белый дом, что раньше не соглашался на предложения России о координации военных действий в Сирии, поскольку это могло спасти много человеческих жизней, пресс-секретарь ответил: "Во-первых, США еще не начали координировать усилия с Россией в боевых действиях против ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта") и "Джебхат ан-Нусры" (прежние названия запрещенных в РФ террористических группировок, впоследствии переименованных в "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам" - прим. ТАСС). Прежде чем такое сотрудничество начнется, нам надо увидеть, что Россия выполняет собственные обязательства по нынешней договоренности".

Россияне "должны убедить (президента Сирии Башара) Асада соблюдать режим прекращения боевых действий", пояснил Эрнест. "Путем укрепления такого режима мы можем снизить уровень насилия, усилить приток гуманитарной помощи и создать пространство для политических переговоров", - считает он.

"До сих пор Россия не проявляла к этому готовности", - утверждал представитель Белого дома. "Продвижение вперед будет полностью зависеть от того, можно ли верить россиянам, - добавил он. - Мы готовы посмотреть, выполнят ли они свои обязательства и следует ли начинать с ними такое взаимодействие, которого они хотят".

Эрнест позволил себе высказать несколько предположений о мотивах действий Москвы и, в частности, назвал среди них "желание россиян укрепить свою международную репутацию за счет получения возможности утверждать, что они сотрудничают с американцами".

Инициативы РФ и США по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье