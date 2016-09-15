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Эксперт: партии-аутсайдеры способны отнять голоса у фаворитов президентской гонки в США

Международная панорама
15 сентября, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон и претендентка от "зеленых" Джилл Стейн могут "испортить обедню" одному из главных кандидатов в президенты, считает директор Института США и Канады РАН
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Партии-аутсайдеры способны отобрать голоса у фаворитов президентской гонки в США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"В последние годы победитель в президентской гонке США одерживает верх с очень небольшим перевесом, - сказал он. - Если "третьим партиям" удастся притянуть на свою сторону какую-то часть избирателей, то это может стать очень существенным фактором, и партии-аутсайдеры в таком случае смогут, что называется, испортить обедню одному из кандидатов на пост президента США".

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Кроме Трампа и бывшей первой леди Клинтон в выборах принимают участие и явные аутсайдеры - кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон и претендентка от "зеленых" Джилл Стейн.

"Роль так называемых третьих партий и независимых кандидатов в избирательном процессе в США всегда состояла в изменении баланса сил за счет перетягивания колеблющегося электората на свою сторону, - подчеркнул Гарбузов. - Это актуально особенно сейчас, на финишной прямой президентской кампании, так как борьба будет вестись именно за колеблющихся избирателей".

"Каждая политическая партия в США играет на своем электоральном поле, - пояснил он и привел в пример Либертарианскую партию. - Эта партия привлекает на свою сторону крайне консервативных избирателей - тех, кто выступает против регулирующих функций государства, и если бы ее не было, то эти люди, скорее всего, поддерживали бы кандидата-республиканца".

Вместе с тем Гарбузов отметил преждевременность и ошибочность многочисленных прогнозов касательно исхода президентской борьбы. "Многие пытаются сегодня спрогнозировать, как поведет себя избиратель, и, как правило, терпят фиаско, - сказал он. - До самого последнего момента невозможно предсказать, кто одерживает верх и привлекает большее число избирателей. Это станет ясным только после подведения итогов и подсчета голосов".

Тема здоровья Клинтон

Острота спекуляций вокруг самочувствия кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон снизится, если она выйдет на дебаты в хорошей форме, считает Валерий Гарбузов.

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"Вся эта история с болезнью, кончено, неприятна для кандидата, тем более накануне теледебатов, - сказал он. - Но если Клинтон выйдет на них в хорошей форме, будет держать удар, то острота всех спекуляций вокруг ее здоровья снизится".

Однако, по мнению Гарбузова, "если проблемы со здоровьем Клинтон будут продолжаться, то это может испортить ей всю избирательную кампанию, в которой она выступала очень хорошо". "Болеть на финальном отрезке никому нельзя", - убежден российский эксперт.

Директор ИСК РАН также обратил внимание на то, что освещение проблем со здоровьем Клинтон в американской прессе носило в целом умеренный характер. "В массе своей американские СМИ либеральны, поэтому они настроены к Клинтон очень позитивно и доброжелательно, - сказал он. - Если бы на ее месте был кто-то другой, то журналисты вели бы себя гораздо жестче".

Ранее в воскресенье Клинтон почувствовала себя плохо на состоявшейся в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года и спешно покинула мероприятие. Личный врач кандидата Лиза Бардек позже сообщила, что у нее 9 сентября была диагностирована пневмония. По словам медика, Клинтон "выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график", в связи с чем политик отменила запланированную ранее поездку в штат Калифорния, где она должна была провести мероприятия по сбору средств.

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