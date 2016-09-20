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Залог для подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке определен в $5,2 млн

Международная панорама
20 сентября, 2:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Ахмадe Ханe Рахами предъявлены обвинения по семи пунктам: пять касаются "попытки покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов", еще два - "незаконного владения огнестрельным оружием"
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Освобождение под залог 28-летнего Ахмада Хана Рахами до начала судебного разбирательства по его делу обойдется в $5,2 млн. Об этом сообщила в понедельник прокуратура округа Юнион (штат Нью-Джерси) в связи с задержанием подозреваемого в причастности к взрыву в минувшую субботу в нью-йоркском районе Манхэттен.

Рахами предъявлены обвинения по семи пунктам. Пять из них касаются "попытки покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов", остальные два - "незаконного владения огнестрельным оружием". Прокуратура подтвердила, что обвинения ограничиваются обстоятельствами задержания афганца, которое было проведено в городе Линден (штат Нью-Джерси) и сопровождалось ранением двух сотрудников полиции. Сам подозреваемый был ранен в правое плечо.

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"Уголовные преступления первой степени обычно караются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Обвинения в правонарушениях второй степени тяжести в случае доказательства ведут к тюремному заключению на срок от 5 до 10 лет", - разъяснила судья Верховного суда округа Юнион Реджина Колфилд.

Рахами был объявлен в розыск по подозрению в причастности к взрыву в центральном районе Нью-Йорка. Согласно заявлению ФБР, "Рахами является гражданином США афганского происхождения". Он родился в Афганистане 23 января 1988 года и, по данным телекомпании Си-эн-эн, в последние годы неоднократно посещал эту страну. Афганец не внушал опасений американским властями и не числился у них "на заметке".

По данным Reuters, Рахами проживал в американском городе Элизабет (штат Нью-Джерси) и хорошо известен его властям и населению. В 2011 году он судился с городским советом, который, рассмотрев многочисленные жалобы соседей, обязал афганца прекращать работу принадлежавшего ему семейного ресторанчика ровно в 22:00. Рахами обвинил власти в дискриминации и преследовании по признаку вероисповедания и расовой принадлежности. Члены городского совета и полицейские отрицали обвинения, тяжба завершилась без выдвижения обвинительного приговора.

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