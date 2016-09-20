Прокуратура Польши возобновила дело прокуроров, обвиняемых по делу о крушении Ту-154М

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ВАРШАВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Государственная прокуратура Польши возобновила закрытое несколько лет назад дело по вопросу недостаточно тщательного выполнения служебных обязанностей группой польских военных прокуроров после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М под Смоленском.
Об этом сообщила пресс-служба Госпрокуратуры.
По словам пресс-секретаря Евы Бялик, дело было "заново открыто" 31 августа. "Оно ведется по факту нарушения обязанностей государственными должностными лицами - военными прокурорами Окружной военной прокуратуры в Варшаве - в апреле 2010 года", - пояснила она.
Ранее это дело уже рассматривалось прокуратурой в Познани. Оно было возбуждено после обращения одного из адвокатов семей погибших Петра Пщуловского. Он обвинил прокуроров в том, что, занимаясь расследованием авиакрушения под Смоленском, они не принимали участие в процедуре вскрытия и не провели его после отправки останков погибших в Польшу. В 2013 году дело было закрыто, так как следствие пришло к выводу об отсутствии состава преступления.
10 апреля 2010 года официальная польская делегация, состоявшая из высокопоставленных чиновников и общественных деятелей во главе с президентом Лехом Качиньским, летела в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В тумане самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы.
Польская правительственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".
В марте текущего года после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Антоний Мачеревич, ставший министром обороны в новом правительстве, инициировал создание подкомиссии по расследованию авиационных происшествий. По его мнению, ранее эксперты недостаточно тщательно провели анализ и не учли многие факторы.
Изменился также и состав группы, которая продолжает расследование. Одно из последних решений этой группы - проведение эксгумации останков всех погибших для нужд следствия.