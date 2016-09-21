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США возлагают вину на Россию за резкое обострение ситуации в Сирии

Международная панорама
21 сентября, 3:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Вашингтон намерен "продолжать изучать все обстоятельства произошедшего с нашими ближайшими партнерами" и напрямую говорить с Москвой
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Администрация США возлагает вину на Россию за резкое обострение ситуации в Сирии, но считает, что сохранение режима прекращения огня - "предпочтительный путь". Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель помощника президента по национальной безопасности Бен Родс.

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"Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что это был удар с воздуха", - заявил он, отвечая на вопрос об обстреле совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо 19 сентября, в результате чего погибли и получили ранения несколько человек. "Это означает, что только две стороны могут быть ответственны за это - Сирия или правительство России, - утверждал Родс. - В любом случае мы возлагаем ответственность на Россию за авиаудары в этом районе".

На вопрос о возможном дальнейшем развитии событий, он заявил, что "все произошедшее представляет собой серьезную гуманитарную проблему и то, что случилось, должно быть осуждено". "Случившееся создает колоссальные проблемы для предпринимавшихся нами дипломатических усилий по выработке договоренности, - добавил Бен Родс. - Мы должны оценить, возможно ли сохранение режима прекращения боевых действий. Следует посмотреть, можем ли мы добиться прогресса в прекращении насилия".

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Он подчеркнул, что США "намерены продолжать изучать все обстоятельства произошедшего с нашими ближайшими партнерами и говорить напрямую с Россией". "Если мы сможем добиться прогресса в предстоящие дни, это стало бы предпочтительным вариантом действий", - добавил он.

Затронув вопрос о формировании Совместного исполнительного центра с Россией в рамках реализации договоренностей по Сирии, достигнутых в Женеве в ночь на 10 сентября, он заявил, что "с тем взаимодействием в военной сфере, которое хотела установить с нами Россия, придется подождать".

Как заявил ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские и сирийские самолеты не наносили авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго- западе сирийского города Алеппо.

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