Малайзия резко осудила нападение на гуманитарный конвой в Сирии

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СИНГАПУР, 22 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Малайзия выступила с резким осуждением атаки на гуманитарный конвой в Сирии, а также призвала к объединению усилий вокруг Совбеза ООН для политического решения кризиса. Такую позицию изложил в среду вице-премьер королевства Ахмад Захид Хамиди, который участвует в работе Генассамблеи ООН.
"Мы решительно осуждаем убийства безоружных гражданских лиц и сотрудников гуманитарных миссий. Это стало очередным грубым нарушением международного права, которое отражает абсолютное неуважение и пренебрежение к ценностям человеческих жизней", - цитирует в четверг издание New Straits Times заявление заместителя главы правительства. По его словам, "кровавый и затяжной конфликт в Сирии является тестом на способность Совета Безопасности ООН объединить усилия для поиска доверительного и устойчивого политического решения кризиса".
Вице-премьер также отметил, что "в данный решающий момент, несмотря на ряд неудач в последние дни, достигнутое между Россией и США соглашение является конкретным усилием для того, чтобы, в первую очередь, прекратить насилие, а затем создать основу для надежного и всеобъемлющего политического процесса в Сирии".
Малайзия, добавил Ахмад Захид Хамиди, "будет неизменно солидарна со всеми друзьями Сирии для оказания содействия в этих сложных условиях".