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СМИ: предполагаемый исполнитель теракта в ФРГ хотел поехать в Сирию и вступить в ИГ

Международная панорама
22 декабря, 22:33 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Отмечается, что правоохранительные органы наблюдали за Анисом Амри до сентября - он считался лицом, представляющим потенциальную опасность
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БЕРЛИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине тунисец Анис Амри планировал отправиться в Сирию, чтобы присоединиться там к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и в составе других исламистов проходил соответствующую подготовку в Германии. Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные следствия.

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Тренировки были организованы в прошлом году на территории федеральной земли Нижняя Саксония. Süddeutsche Zeitung отмечает, что Амри, как и некоторые другие исламисты, предпочел остаться в ФРГ для осуществления терактов непосредственно в Германии. Они, в частности, планировали нападения на полицейские участки и захват дежурных машин. Правоохранительные органы наблюдали за Амри до сентября - он считался лицом, представляющим потенциальную опасность.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, которым, как предполагается, управлял тунисец, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. За информацию об Амри назначено вознаграждение в размере €100 тысяч.

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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