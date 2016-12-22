СМИ: предполагаемый исполнитель теракта в ФРГ хотел поехать в Сирию и вступить в ИГ

БЕРЛИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине тунисец Анис Амри планировал отправиться в Сирию, чтобы присоединиться там к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и в составе других исламистов проходил соответствующую подготовку в Германии. Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные следствия.

Тренировки были организованы в прошлом году на территории федеральной земли Нижняя Саксония. Süddeutsche Zeitung отмечает, что Амри, как и некоторые другие исламисты, предпочел остаться в ФРГ для осуществления терактов непосредственно в Германии. Они, в частности, планировали нападения на полицейские участки и захват дежурных машин. Правоохранительные органы наблюдали за Амри до сентября - он считался лицом, представляющим потенциальную опасность.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, которым, как предполагается, управлял тунисец, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. За информацию об Амри назначено вознаграждение в размере €100 тысяч.