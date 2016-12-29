FT: роль Запада в сирийском урегулировании ослабевает

ЛОНДОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Роль Запада, в особенности Соединенных Штатов, в деле прекращения боевых действий в Сирии становится все менее значительной. Такое мнение газета Financial Times выразила после того, как было объявлено о перемирии между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии, достигнутом при посредничестве России и Турции.

"Активные усилия, предпринимаемые с целью достижения мирного соглашения, последовали за тем, как сирийские войска отвоевали в этом месяце расположенный на севере страны стратегически важный город Алеппо, который являлся последней крупной цитаделью повстанцев в городских зонах. Этот бесспорный прорыв будет воспринят как дальнейшее свидетельство убывающей роли Запада, в особенности США, в деле завершения шестилетнего конфликта", - отметило издание в четверг на своем сайте.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и о готовности сторон конфликта начать мирные переговоры.

Были подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории республики. Второй - о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - это заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, отметил президент РФ.

Командование ВС Сирии объявило сегодня о прекращении военных действий на всей территории страны с 00:00 по местному времени 30 декабря (01:00 мск).