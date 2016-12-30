Американские сенаторы-республиканцы грозят России новыми санкциями

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ВАШИНГТОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм пригрозили России допонительными санкциями в наступающем году.
По сообщению сетевого издания Washington Examiner, они выступили в четверг вечером с совместным заявлением по поводу новых антироссийских мер, объявленных ранее в тот же день демократической администрацией Барака Обамы. По мнению законодателей, известных своими "ястребиными" взглядами во внешней политике и занимающих ключевые посты в сенатском комитете по делам вооруженных сил, эти меры "давно пора было принять".
"Мы намерены возглавить в Конгрессе нового созыва усилия за введение более значительных санкций против России", - написали Маккейн и Грэм. На их личных сайтах текста заявления пока нет. Ранее сообщалось, что сенаторы находятся в зарубежной поездке.
Меры, о которых объявили в четверг Белый дом и другие государственные ведомства США, обосновывались ссылками на приписываемые России хакерские атаки на США в преддверии состоявшихся в ноябре американских всеобщих выборов. Избранный президент США Дональд Трамп не раз говорил, что считает подобные инсинуации политизированными, в среду он призывал соотечественников "жить дальше своей жизнью", а не оглядываться в прошлое. Москва также отвергает все эти домыслы, подчеркивая их полную бездоказательность и безосновательность.