Белый дом проинформировал Трампа о новых санкциях в отношении РФ

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ВАШИНГТОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Действующая администрация США проинформировала избранного президента Дональда Трампа о намерении ввести санкции в отношении России из-за приписываемых ей кибератак. Об этом сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц.
"Я могу подтвердить, что мы ранее сегодня проинформировали руководство переходной команды Трампа о наших шагах в отношении России", - сказал он.
Введенные Вашингтоном санкции коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официально Главное управление) Генштаба, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и объявили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Власти Соединенных Штатов связывают эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию.
В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.