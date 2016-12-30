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Белый дом проинформировал Трампа о новых санкциях в отношении РФ

Международная панорама
30 декабря, 2:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Введенные Вашингтоном санкции коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ
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ВАШИНГТОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Действующая администрация США проинформировала избранного президента Дональда Трампа о намерении ввести санкции в отношении России из-за приписываемых ей кибератак. Об этом сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц.

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"Я могу подтвердить, что мы ранее сегодня проинформировали руководство переходной команды Трампа о наших шагах в отношении России", - сказал он.

Введенные Вашингтоном санкции коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официально Главное управление) Генштаба, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и объявили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Власти Соединенных Штатов связывают эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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