СМИ: с одного из арестованных по делу о теракте в мечети Квебек-Сити сняты подозрения

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Один из арестованных по делу о теракте в мечети Квебек-Сити, в результате которого погибли шесть человек, теперь считается свидетелем преступления, а не исполнителем. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Имя человека, с которого сняты подозрения, не приводится.

В результате произошедшего во время воскресной вечерней молитвы нападения на мечеть погибли шесть человек, 18 получили ранения. Согласно последней информации, в больнице находятся пять пострадавших, в том числе двое в тяжелом состоянии.

По факту случившегося были арестованы двое мужчин в возрасте 20-30 лет. Телеканал CBC ранее сообщил, что нападение совершили, предположительно, студенты местного университета Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир.

В полиции пока не разглашают подробностей, ссылаясь на продолжающееся следствие.