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США рассматривают ответные меры на недавние ракетные запуски Ирана

Международная панорама
2 февраля, 1:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, февраля. /ТАСС
Представители американской администрации заявили, что в настоящее время "проводят консультации и собирают мнения" других стран, включая Россию
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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Власти США считают недавно произведенные Ираном ракетные запуски "весьма провокационными" и рассматривают "широкий круг" возможных ответных мер. Об этом в среду заявили представители американской администрации в ходе брифинга, поясняя заявление, сделанное помощником президента по национальной безопасности Майклом Флинном.

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Отвечая на вопрос ТАСС, они отметили, что "проводят консультации и собирают мнения" других стран, включая Россию. В Белом доме подчеркивают, что этот вопрос совершенно отличный от иранской ядерной сделки. При этом речь идет об ответе не только на испытания ракет, но также и на поведение Ирана в целом, включая "поддержку терроризма и дестабилизацию региона".

"Мы искренне надеемся, что Иран прислушается к сегодняшнему предупреждению и изменит свое поведение", - отметили представители администрации, отвечая на вопрос о том, станет ли это последним предупреждением для Ирана.

Флинн в среду на регулярном брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране официальное предупреждение. "На сегодняшний день мы официально предупреждаем Иран", - сказал он.

"Последние действия Ирана, включая провокационный запуск баллистических ракет, а также атака на саудовский корабль, осуществленная поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами, подчеркивают то, что международное сообщество должно было понять, а именно - действия Ирана, дестабилизирующие ситуацию на Ближнем Востоке", - пояснил Флинн. По его словам, осуществленный ИРИ ракетный запуск "нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН" от 20 июля 2015 года.

Ранее министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий (СВПД), который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года.

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