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Минюст США опротестует приостановку действия иммиграционного указа Трампа

Международная панорама
4 февраля, 6:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Ведомство намерено это сделать в самое ближайшее время
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ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство юстиции США намерено в самое ближайшее время опротестовать решение суда в штате Вашингтон, приостановившего действие недавнего иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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По его словам, министерство юстиции, "как только будет возможно, намерено затребовать экстренную приостановку действия этого (судебного) постановления и защищать исполнительный указ президента", который, по мнению Белого дома, является "законным и уместным". "Указ президента призван защитить страну", - заверил Спайсер. Как он отметил, американский лидер обладает "конституционными полномочиями по защите американского народа", на нем лежит соответствующая обязанность. Пресс-секретарь процитировал выдержки из законодательства США, которое, с точки зрения Белого дома, служит основанием для подписания упомянутого указа.

Ранее Спайсер охарактеризовал вердикт суда в штате Вашингтон как возмутительный. Однако вскоре пресс-служба Белого дома распространила обновленный вариант его заявления, в котором эта характеристика уже отсутствовала.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы, 27 января. Этот документ, в частности, ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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