AFP: совершивший нападение у Лувра злоумышленник отказывается давать показания

ПАРИЖ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Французские следователи провели в воскресенье первый допрос мужчины, совершившего 3 февраля нападение на военный патруль у Лувра. Однако 29-летний египтянин отказался давать показания, сообщает Agence France-Presse (AFP).

"Пока он отказывается отвечать на вопросы следователей", - приводит агентство слова источников, близких к расследованию.

В настоящее время злоумышленник с ранением содержится в госпитале Жоржа Помпиду. Здание больницы находится со вчерашнего дня под усиленной охраной как внутри, так и снаружи. Особенно строго охраняется тот этаж, где находится палата с задержанным.

Согласно французским законам, на положении задержанного по делам о терроризме он может находиться в течение 96 часов. Этот срок с учетом особо серьезной ситуации и нужд следствия может быть продлен еще на двое суток. После этого его обязаны либо выпустить на свободу, либо предъявить ему обвинения.

Уже известно, что после своего прибытия в Париж с туристической визой египтянин снял себе квартиру в одном из престижных кварталов города, рядом с Елисейскими полями, заплатив за нее наличными. Также наличными, а не банковской картой, он расплатился за покупку двух мачете военного образца в одном из главных оружейных магазинов Парижа, расположенном рядом с площадью Бастилии. Хозяин магазина опознал покупателя по предъявленной ему полицией фотографии.

В пятницу мужчина напал на военный патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с Лувром, когда военные попытались проверить содержание его ручной клади. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы и фразу "Аллах велик". В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил тяжелое пулевое ранение.