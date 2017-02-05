Вице-президент США: Трамп будет продолжать диалог с Путиным по Украине

Гол Жезуса на последних минутах принес "Манчестер Сити" победу над "Суонси"Спорт 5 февраля, 18:34
Российские спортсмены завоевали восемь медалей в седьмой день УниверсиадыСпорт 5 февраля, 18:32
Клишина надеется, что не станет единственной российской легкоатлеткой на ЧЕСпорт 5 февраля, 18:18
Футболист Игорь Денисов подписал новый контракт с "Локомотивом"Спорт 5 февраля, 18:06
Вице-президент США: Трамп будет продолжать диалог с Путиным по УкраинеМеждународная панорама 5 февраля, 18:05
Россияне завоевали золото Универсиады в прыжках на лыжах с трамплина в командеСпорт 5 февраля, 18:01
"Йокерит" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ, одержав третью победу подрядСпорт 5 февраля, 18:00
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтахКультура 5 февраля, 17:59
Шляхтин: "Русская зима" станет этапом Мирового тура IAAF сразу после возвращения ВФЛАСпорт 5 февраля, 17:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США не упускают из вида происходящее на востоке Украины и встревожены нагнетанием обстановки там. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс.
"Мы следим (за ситуацией - прим. ТАСС) и очень обеспокоены ростом враждебных действий", - отметил Пенс в распространенном в воскресенье интервью телекомпании ABC.
Вице-президент США рассказал, что в телефонном разговоре 28 января президент США Дональд Трамп и глава российского государства Владимир Путин обсуждали кризис на Украине. "Эти беседы будут продолжаться", - заверил Пенс.
В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН 31 января опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.