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Вице-президент США: Трамп будет продолжать диалог с Путиным по Украине

Международная панорама
5 февраля, 18:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По словам Майкла Пенса, во время телефонного разговора президенты США и России затрагивали тему украинского кризиса
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Дональд Трамп и Майкл Пенс

Дональд Трамп и Майкл Пенс

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США не упускают из вида происходящее на востоке Украины и встревожены нагнетанием обстановки там. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс.

"Мы следим (за ситуацией - прим. ТАСС) и очень обеспокоены ростом враждебных действий", - отметил Пенс в распространенном в воскресенье интервью телекомпании ABC.

Вице-президент США рассказал, что в телефонном разговоре 28 января президент США Дональд Трамп и глава российского государства Владимир Путин обсуждали кризис на Украине. "Эти беседы будут продолжаться", - заверил Пенс.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН 31 января опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Путин, Владимир Владимирович
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