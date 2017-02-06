Власти Румынии отказались от вызвавших массовые протесты поправок в УК

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Румынии заявило, что больше не заинтересовано во внесении поправок в уголовный кодекс, касающихся наказаний за коррупционные преступления и вызвавших массовые протесты.
По данным агентства Reuters, ведомство отказалось от идеи внести в парламент проект закона о поправках.