Власти Румынии отказались от вызвавших массовые протесты поправок в УК

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Румынии заявило, что больше не заинтересовано во внесении поправок в уголовный кодекс, касающихся наказаний за коррупционные преступления и вызвавших массовые протесты.

По данным агентства Reuters, ведомство отказалось от идеи внести в парламент проект закона о поправках.