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Власти Румынии отказались от вызвавших массовые протесты поправок в УК

Международная панорама
6 февраля, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Минюст страны пояснил, что больше не заинтересован во внесении поправок
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© EPA/SEBASTIAN TATARU

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Румынии заявило, что больше не заинтересовано во внесении поправок в уголовный кодекс, касающихся наказаний за коррупционные преступления и вызвавших массовые протесты.

По данным агентства Reuters, ведомство отказалось от идеи внести в парламент проект закона о поправках.

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