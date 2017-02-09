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Абэ на переговорах с Трампом хочет построить крепкие доверительные отношения

Международная панорама
9 февраля, 6:37 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Японский премьер также намерен еще больше укрепить непоколебимые союзнические связи с США
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© Kham/Pool Photo via AP

ТОКИО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в пятницу построить личные отношения доверительного характера и еще больше укрепить японско-американский альянс. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"(Япония) путем переговоров (на высшем уровне) хочет построить крепкие личные отношения доверительного характера между лидерами двух государств и еще больше укрепить непоколебимые союзнические связи Японии и США", - сказал он. Японский премьер отправляется в четверг в Соединенные Штаты с пятидневным визитом, в ходе которого, как ожидается, главными темами станут торгово-экономические отношения между двумя государствами, а также вопросы безопасности.

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По данным СМИ, на встрече Абэ намерен предложить ряд совместных инфраструктурных проектов на территории США, а также проекты в области железнодорожного строительства, развития высоких технологий, включая робототехнику и искусственный интеллект с объемом инвестиций порядка $450 млрд. Благодаря этому плану рассчитывается создать в США около 700 тысяч новых рабочих мест.

Вместе с тем японская сторона может предложить различные варианты новых форматов переговоров между двумя сторонами. Как сообщила в четверг газета Nikkei, речь может идти о консультациях по вопросам экономики и торговли, которые должны возглавить вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо и вице-президент США Майкл Пенс.

Абэ 17 ноября прошлого года стал первым иностранным руководителем, который встретился с Трампом после его победы на выборах президента США. По итогам той беседы глава японского правительства выразил уверенность в том, что сможет установить доверительные отношения с новым хозяином Белого дома, однако та встреча носила неофициальный характер.

Трамп, будучи еще кандидатом в президенты, неоднократно выступал с критикой в адрес Японии, в том числе отмечая, что союзники должны вносить больший вклад в дело обеспечения безопасности. После инаугурации президент критиковал и экономическую политику Японии, заявив о намеренной девальвации валюты и выступив против дефицита торгового баланса. В первые дни у власти он также отказался от Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое было одним из ключевых направлений японской экономической политики. Теперь Токио может согласиться на двусторонние торговые переговоры, которые, вероятно, окажутся еще более тяжелыми, чем согласование условий многостороннего торгового блока.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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