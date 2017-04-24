Марин Ле Пен готовится к решающему туру

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Разноречивые настроения царили воскресным вечером в штабе кандидата французского "Национального фронта" на выборах президента республики. Партийный лидер Марин Ле Пен добилась рекордных для партии результатов, получив в первом туре почти 7,7 млн голосов (21,53%). Аналитики избирательной кампании, однако, задают вопрос, удастся ли фронту, вопреки прогнозам оппонентов, взять в решающем втором туре 7 мая следующий рубеж?

По данным социологов, примерно треть французов согласны с идеями Нацфронта. Эта величина, однако, остается более или менее неизменной продолжительное время. Сейчас во время очередного подъема партия может по-прежнему натолкнуться на "стеклянный потолок", который фиксирует предел ее популярности и преграждает путь к вершинам власти.

Подсчеты социологов

Так, согласно исследованию, проведенному в минувшем месяце по заказу газеты Le Monde, большинство участников назвали Ле Пен волевой (80%), готовой принимать решения (69%), но в меньшинстве были те, кто считали ее способной объединять за пределами своего лагеря (42%). Еще меньше респондентов полагали, что она была бы хорошим президентом республики (24%). По данным социологов, абсолютное большинство избирателей (64%) никогда не голосовали за НФ и не собираются этого делать.

Чтобы Нацфронт выиграл выборы, необходимо сочетание широкой мобилизации электората и низкой активности остальных избирателей. "Маловероятно, но не исключено", - считает французский аналитик. Фактом, вызывающим удовлетворение у Нацфронта, является тот, что его база становится все более и более солидной, не в последнюю очередь благодаря личным усилиям председателя партии.

В эпоху "майской революции"

Марин Ле Пен родилась в благополучном парижском пригороде Нейи-сюр-Сен 5 августа 1968 года. Во Франции этот памятный год вошел в историю как время беспрецедентных студенческих волнений, "майской революции".

Спустя еще четыре года ее отец Жан-Мари Ле Пен создал Нацфронт (в первоначальном варианте он, пожалуй, назывался более точно: "Национальный фронт за французское единство"). Его главными требованиями на протяжении последующей истории стали резкое ограничение иммиграции, прекращение строительства мечетей, отмена двойного гражданства, обуздание преступности с помощью жестких наказаний, выход из зоны евро, максимальное "раскрепощение" предприятий.

Младшая среди трех дочерей в доме, Марин рано столкнулась с насильственной стороной политики. Ноябрьской ночью 1976 года восьмилетняя школьница проснулась от холода и обнаружила, что ее кровать усыпана осколками стекла. В этот вечер в жилой дом в пятнадцатом округе Парижа бросили бомбу. Покушались на ее отца.

Адвокат Парижской коллегии

Испытания сделали ее "лепенистом". В день конкурса на замещение должности секретаря судебного заседания студентке юридического факультета рекомендовали оставить все надежды на вакансию: "Из-за вашей фамилии у вас нет никаких шансов выиграть в этом состязании".

Окончив университет, она стала в 1992 году адвокатом парижской коллегии. Ирония судьбы: мэтру Ле Пен приходилось защищать иммигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания во Франции. Эти дела она выигрывала.

Поступив затем в канцелярию НФ, она связала свою карьеру с этой партией, избравшей ее в январе 2011 года своим председателем. "В молодости я любила петь, веселиться. А сейчас у меня даже нет времени сходить в ресторан", - посетовала Марин в одном из интервью.

У нее трое детей от первого брака: Жанна, Матильда и Луи. Они носят фамилию отца - Франка Шоффруа. Семья живет в парижском пригороде Сен-Клу.

Почитание Жанны д' Арк

Из исторических персонажей с наибольшим почтением относится к национальной героине Франции Жанне д' Арк. Назвав ее именем старшую дочь, Марин сохранила орфографию эпохи.

До сих пор крупнейшим успехом партии был прорыв на выборах в 2002 году. Тогда в первом туре Жан-Мари Ле Пен опередил социалиста Лионеля Жоспена, возглавлявшего правительство. Выход лидера Национального фронта во второй тур стал сенсацией. Но заключительную дуэль выиграл Жак Ширак, получивший рекордное количество голосов - 82%.

На выборах 2007 года Николя Саркози стремился нейтрализовать позиции Ле Пена, заимствовав, по мнению "лепенистов", некоторые требования из их арсенала. "Саркози оказал нам огромную услугу, - считает Марин. - В силу не убеждений, а предвыборных соображений он вторгся на нашу территорию. Он лишил нас демонического образа".

Каждый четвертый рабочий

Ныне Национальный фронт стремится собрать под свои знамена тех, кто страдает от политики глобализации. Марин Ле Пен пользуется поддержкой 25% рабочих, 27% безработных, 38% единоличных предпринимателей. Когда после почти 40-летней председательской вахты Жан-Мари Ле Пен уступил кресло дочери, ей предрекали "долгое блуждание по пустыне".

Тем не менее на своих первых же президентских выборах в 2012 году Ле Пен-младшая сумела заручиться в первом туре поддержкой 18% французского электората, получив 6,5 млн голосов. Это стало историческим рекордом для партии. Часть нового электората привлекли не только националистические лозунги, но и "антисистемность" фронта.

"Взрыв цен на повседневные товары, вызванный переходом к единой валюте, пришествие в страну мигрантов, появление на нашем столе генетически модифицированных продуктов, экспорт за пределы Франции рабочих мест, умножение норм и предписаний, ущемляющих интересы промышленников, фермеров, ремесленников и торговцев", - перечисляет Ле Пен список бед, главным источником которых, по ее убеждению, является Евросоюз.

Отцы и дети

Два года назад, летом 2015 года, основатель и почетный председатель Национального фронта Жан-Мари Ле Пен лишился партийного билета. Бывший председатель назвал себя "жертвой политического преследования", упрекнув своих оппонентов в "насаждении единомыслия".

Ле Пена-старшего не раз обвиняли в разжигании ксенофобии. Он публично сомневался в масштабах Холокоста, называя его "деталью" Второй мировой войны. Различные судебные инстанции не менее двух десятков раз выносили ему порицания.

Высказывания основателя Национального фронта Марин Ле Пен долгое время предпочитала дипломатично называть "контрпродуктивными". Но ее терпению пришел конец. В апреле этого года, когда отец взял под защиту маршала Филиппа Петена, возглавлявшего в годы Второй мировой войны режим Виши, дочь объявила о начале дисциплинарной процедуры и потребовала от почетного председателя окончательно уйти из политики. По убеждению Ле Пен-младшей, ее отец стал бременем для партии.

Против системы

Приток нового электората обеспечивает "антисистемность" Национального фронта. В протестном голосовании в поддержку "партии против всех" участвует все больше избирателей из рабочей и студенческой среды.

Социолог Кристоф Гийу объясняет успех НФ растущим брожением французской "глубинки" - провинциальных городов и сельских агломераций, периферийных территорий вдали от мегаполисов. Именно там сосредоточено до 80% "новых пролетариев", составляющих основу электората партии: рабочих, служащих, разоряющихся мелких предпринимателей, пенсионеров.

Вне политики

Отвечая на анкету популярного парижского издания, кандидат в президенты рассказала о том, как проводит редкие часы досуга. В мире французской песни она поклоняется яркому таланту рано ушедшей из жизни Далиды (1933-1987).

А посещая музеи, особенно долго задерживается у полотен Боттичелли. В золотой коллекции "десятой музы" ее любимый фильм - "Знакомьтесь, Джо Блэк" (Meet Joe Black, 1998), мистическая драма, в которой главные роли сыграли Брэд Питт и Энтони Хопкинс.

Французская поэзия, вероятно, одна из немногих областей, в которых могли бы найти согласие два непримиримых соперника на президентских выборах во Франции - Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон. Основатель и лидер движения "На марше" указал в этой же анкете, что особенно любит книгу стихов мастера лирической поэзии и участника Сопротивления Рене Шара "Ярость и тайна".

Марин Ле Пен назвала своей любимой книгой поэтический сборник "Легенда веков" классика французского романтизма Виктора Гюго, заметившего однажды: "Если с тобой спорят, значит тебя признают".