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Мостафа Ага Мирсалим опроверг сообщения о своем выходе из президентской гонки в Иране

Международная панорама
18 мая, 2:52 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Информацию о снятии кандидатуры распространила партия Исламская коалиция, которую возглавляет бывший министр культуры и исламской ориентации

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© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

ТЕГЕРАН, 18 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Кандидат в президенты Ирана Мостафа Ага Мирсалим опроверг сообщения об отзыве своей кандидатуры. Заявление бывшего министра культуры и исламской ориентации о продолжении борьбы за президентский пост, распространило агентство Mehr.

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В среду вечером партия Исламская коалиция, которую возглавляет Мирсалим, сообщила об отзыве его кандидатуры и призвала избирателей голосовать на выборах за кандидата от консерваторов Эбрахима Раиси.

Президентские выборы состоятся в Иране 19 мая. Очевидными фаворитами считаются баллотирующийся на второй срок действующий президент ИРИ Хасан Роухани и бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси. В роли явных аутсайдеров выступают Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. Еще два ранее зарегистрированных кандидата - мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири - на этой неделе объявили о прекращении участия в президентской гонке.

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