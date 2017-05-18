Британские консерваторы обозначили Brexit главным приоритетом предвыборной программы

ЛОНДОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила предвыборную программу правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии.

С ней политическая сила, лидером которой является Мэй, пойдет на досрочные всеобщие парламентские выборы, назначенные на 8 июня.

В случае победы - именно это предсказывают все без исключения опросы общественного мнения - содержащиеся в 84-страничном документе обещания станут руководящими принципами для партии на предстоящие пять лет, обязательствами, отойти от которых премьер-министр уже не сможет.

В предвыборном манифесте, для официального обнародования которого был избран английский город Галифакс в графстве Уэст-Йоркшир, тори обозначили свои взгляды на широкому кругу вопросов: налоги, бюджетный дефицит, государственные расходы, взаимоотношения с различными частями Соединенного Королевства, международное сотрудничество, предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС.

Каким будет Brexit

Учитывая, что архисложные переговоры об условиях "развода" Лондона и Брюсселя должны начаться сразу после завершения выборов и занять все внимание на предстоящие пару лет, не удивительно, что именно эта тема стала одной из основных в предвыборном манифесте. Так, Мэй обратилась к избирателям с просьбой оказать ей доверие при реализации процесса выхода Великобритании из Евросоюза, подчеркнув при этом, что пути назад не будет.

Из программы консерваторов следует, что она не предусматривает вариантов частичного членства в Евросоюзе. "Поскольку мы выходим из ЕС, мы больше не будем членами единого рынка или таможенного союза, однако мы будем добиваться глубокого и особого партнерства, включая заключение всеобъемлющего торгового и таможенного соглашения", - отмечают авторы манифеста.

"Время, когда Великобритания вносила огромные ежегодные взносы в бюджет Евросоюза, подойдет к концу", - говорится в документе. Тори также считают, что предстоящие переговоры с Брюсселем по условиям выхода Великобритании из ЕС обещают, "без сомнения, быть трудными". "Но мы продолжаем верить в то, что для Великобритании лучше отсутствие соглашения, чем плохая сделка. Тем не менее мы вступаем в переговоры в духе искреннего сотрудничества и привержены заключению лучшего соглашения для Великобритании", - подчеркивается в программе.

Однако, по мнению Мэй, провал соглашения с Брюсселем по условиям Brexit несет мрачные перспективы для Соединенного Королевства. Глава правительства обратилась к избирателям, которых призвала поддержать на парламентских выборах консерваторов, стремящихся, по ее словам, добиться заключения "наилучшего соглашения для Великобритании" при выходе из ЕС. "Если мы (страна) не сможем (заключить сделку), то последствия для Великобритании и экономической безопасности простых рабочих людей будут мрачными. Если мы добьемся успеха, то перед нами открываются большие возможности", - добавила она.

Вопрос ограничения иммиграции

Тори не отказались от цели ограничения чистой иммиграции в Великобритании "до десятков тысяч" в год, обозначенной еще в их предвыборном манифесте от 2010 года. По последним данным, за 12 месяцев, предшествовавших сентябрю прошлого года, чистая миграция в Соединенное Королевство составила 273 тысячи человек, что на 49 тыс. меньше рекордного показателя, зафиксированного за аналогичный некалендарный год, завершившийся в июне 2014 года.

"Это абсурдно для консерваторов придерживаться цели по сокращению уровня иммиграции, которой они не могут добиться. Почему кто-то сейчас им должен поверить", - задалась вопросом "теневой" министр внутренних дел, представитель оппозиционной Лейбористской партии Дайан Эббот.

Тем не менее британский премьер продолжает считать, что Brexit позволит Великобритании обеспечить контроль над собственными границами и установить правила въезда в Соединенное Королевства для граждан ЕС.

Референдум в Шотландии

Другой важной темой, которую консерваторы обозначили в представленном документе, стал шотландский вопрос. По этом поводу тори высказались однозначно: проведение референдума по вопросу независимости Шотландии невозможно, пока не будет доведен до конца процесс прекращения британского членства в ЕС. Как следует из документа, шотландские националисты "срывают попытки достичь лучшего соглашения по Brexit для Шотландии и Соединенного Королевства, призывая к проведению сеющего рознь референдума, которого шотландский народ не хочет".

"Мы предельно ясно заявляли, что сейчас не время для проведения второго референдума о независимости. Чтобы референдум был честным, законным и убедительным, он не может быть проведен до тех пор, пока процесс Brexit не будет реализован до конца, и он не должен проводиться, пока там (в Шотландии) не будет общественного согласия", - говорится в предвыборном манифесте тори.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее допустила сценарий, при котором Шотландия должна рассмотреть вопрос обретения независимости по итогам процесса прекращения членства Великобритании в ЕС. Она выступает резко против жесткого Brexit, при котором Шотландии придется покинуть единый европейский рынок против своей воли, поскольку 62% населения этого региона в июне прошлого года на референдуме выступили против выхода из ЕС.

Граница с Ирландией

Еще одной серьезной проблемой для Лондона является вопрос Северной Ирландии является, поскольку Brexit поднимает вопрос объединения региона с Республикой Ирландия, если его жители столкнутся с проблемами пересечения британо-ирландской границы. Консерваторы рассчитывают прийти к компромиссу по вопросу межгосударственной границы, пообещав сделать границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия "беспрепятственной, насколько это возможно".

Заявивший накануне о своей отставке премьер-министр Ирландии Энда Кенни ранее не исключил того, что в результате Brexit Северная Ирландия может покинуть Соединенное Королевство и объединиться с Республикой Ирландия, являющейся членом ЕС. По его словам, может быть применено положение Белфастского соглашения (соглашения Страстной пятницы), которое предусматривает возможность проведения референдума по вопросу о статусе Северной Ирландии.

В соответствии с этим соглашением от 1998 года, Северная Ирландия остается в составе Великобритании до тех пор, пока этого хочет большинство ее жителей.

Международный аспект и оборона

При этом стоит отметить, что в международном аспекте манифест оказался куда более лаконичным, чем предыдущий, представленный предшественником Мэй Дэвидом Кэмероном. Например, Россия, в отличие от прошлого раза, не упоминается в манифесте вообще.

В то же время тори намерены сохранить отношения особого партнерства с Соединенными Штатами, а также играть ведущую роль в НАТО и сохранять способность "проводить операции ударных сил, миротворческие операции, миссии по обеспечению безопасности и развертывание совместных экспедиционных сил".

В этой связи Великобритания намерена увеличить расходы на оборону. "Мы планируем инвестировать в ближайшее десятилетие 178 млрд фунтов стерлингов ($231,5 млрд) в новое вооружение, создав рабочие места для высококвалифицированных людей по всей стране. Мы будем увеличивать оборонный бюджет как минимум на 0,5% сверх уровня инфляции в течение каждого года действия следующего парламента (2017-2022 гг.)", - говорится в документе.

В предвыборном манифесте Консервативной партии, который в 2015 году представил Кэмерон (занимал пост премьер-министра в 2010-2016 годах), содержалось обещание потратить на военную технику за десять лет 160 млрд фунтов ($208 млрд по текущему курсу). Таким образом, Мэй намерена увеличить траты на оборонные закупки на 18 млрд фунтов ($23,5 млрд).