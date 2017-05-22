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Темер заявил о намерении сохранить президентский пост

Международная панорама
22 мая, 16:52 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

По словам бразильского лидера, добровольная отставка "стала бы признанием вины"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что намерен оставаться на своем посту, так как добровольная отставка "стала бы признанием вины". Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью газете Folha de S.Paulo.

"Сейчас я сохраняю спокойствие, прежде всего, в отношении того, о чем я уже говорил: я не уйду в отставку. Если хотите, смещайте меня (с должности), потому что моя добровольная отставка стала бы признанием вины", - сказал президент Бразилии.

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и пообещал доказать свою невиновность в суде.

Согласно конституции крупнейшей южноамериканской страны, даже если президент будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - имя нового национального лидера должен будет определить парламент.

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Персоны
Темер, Мишел Руссефф, Дилма
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Политический кризис в Бразилии
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