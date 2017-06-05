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Полиция Лондона освободила мужчину, подозревавшегося в причастности к теракту

Международная панорама
5 июня, 1:27 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Под стражей в настоящий момент остаются 11 человек: семь женщин и четверо мужчин

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ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Полиция освободила одного из задержанных в рамках расследования, ведущегося в связи с совершенным в субботу в центре британской столицы теракта. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье вечером Скотленд-Ярдом.

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"55-летний мужчина, задержанный в районе Баркинг, был освобожден без предъявления обвинений", - говорится в коммюнике. Под арестом в настоящий момент остаются 11 человек: семь женщин и четверо мужчин.

В общей сложности полиция провела обыски по четырем адресам, при этом задержания были произведены по двум из них.

Между тем имена людей, стоявших за вылазками, пока не называются. "Мы распространим информацию о личностях трех человек, напрямую участвовавших во вчерашних (субботних) терактах, как только это будет возможно", - приводятся в коммюнике слова заместителя шефа Скотленд-Ярда Марка Роули.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.

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