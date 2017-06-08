AP: Трамп оспаривает изложенную версию встречи с Коми

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп оспаривает публично изложенную версию его январской встречи с Джеймсом Коми, который занимал тогда должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на "лицо, близкое к команде юристов президента".

Не согласен с ключевыми показаниями

По свидетельству AP, американский лидер "будет оспаривать ключевые положения" письменных показаний Коми в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Коми в четверг выступает в этом комитете на слушаниях, посвященных рассмотрению утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних президентских выборов в США, а также обстоятельств майской отставки Коми.

Как отметил упомянутый источник AP, глава Белого дома оспаривает утверждения Коми о том, что Трамп требовал от него лояльности, а также фактически оказывал давление на ФБР с целью добиться прекращения разбирательства, касающегося Майкла Флинна, помощника Трампа по национальной безопасности. Отставной генерал Флинн 13 января был вынужден подать в отставку, поскольку он не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Взгляд Коми

Как говорится в тексте вступительного слова экс-главы ФБР на нынешних слушаниях, который был распространен в среду, Трамп пригласил Коми 27 января в Белый дом на ужин. Неожиданно для себя директор ФБР оказался с президентом за столом один на один. Глава администрации завел речь о том, хочет ли его гость продолжать работу на своем посту, хотя ранее тот уже положительно отвечал на этот вопрос.

Коми, по его словам, "инстинктивно почувствовал", что разговор на эту тему ведется, "чтобы создать своего рода патронажные отношения", т. е. отношения политического покровительства. По его признанию, "это (его) сильно встревожило, учитывая традиционно независимый статус ФБР в исполнительной ветви власти" в США.

"Я ответил, что люблю свою работу и намерен прослужить на посту директора полный десятилетний срок, - указал Коми. - А затем, поскольку обстановка встречи вызывала во мне неловкость, добавил, что я "ненадежен" в том смысле, который обычно вкладывают в это слово политики, но что он всегда может рассчитывать услышать от меня правду".

"Я добавил, что политически не принимаю ничью сторону и что в традиционном политическом смысле на меня нельзя рассчитывать, и выразил мнение, что это отвечает его собственным интересам как президента", - продолжал экс- директор ФБР. В ответ, по его словам, хозяин Белого дома спустя недолгое время произнес: "Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности".

В конце ужина Трамп, по словам Коми, вернулся к этой теме. Он заверил гостя, что рад его намерению продолжать работать и слышал о нем хорошие отзывы, и повторил: "Мне нужна лояльность".

"Можете всегда рассчитывать на мою честность", - ответил ему Коми. "Вот этого мне и надо, честной лояльности", - сказал, по словам экс-главы ФБР, в ответ на это президент.

Коми, по его свидетельству, после небольшой паузы сказал: "От меня вы ее получите". Теперь они допустил, что "честную лояльность" в данном контексте собеседники понимали по-разному.

Увольнение Коми

Трамп отправил Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом Коми прослужил на своем посту неполных четыре года.

В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Это специально делается вне увязки с четырехлетними циклами президентских полномочий, чтобы подчеркнуть, что работа шефа ФБР не должна быть политизирована. Одной из ключевых функций ФБР, которое подчиняется Министерству юстиции, является контрразведка.