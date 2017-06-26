Корбин: Мэй использует граждан ЕС в качестве козыря при ведении переговоров по Brexit

Роналду бил, Акинфеев отбивал: итоги группового этапа Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 19:17
Хоккеист сборной России Гавриков перешел из "Локомотива" в СКАСпорт 26 июня, 19:15
Здания бывших тюрем в Нидерландах превратили в приюты для беженцевСоциальная ответственность 26 июня, 19:09
Уникальные и золотые: шахматистки сборной России впервые в истории выиграли командный ЧМСпорт 26 июня, 19:04
Благотворительную инсталляцию "танцующие цветы" привезут в МосквуСоциальная ответственность 26 июня, 18:59
Шишкарев: гандбольный клуб "Зенит" может быть создан на базе команды "Университет-Нева"Спорт 26 июня, 18:39
Эксперт: мониторинг птиц в Баренцевом море поможет следить за изменениями климата АрктикиНаука 26 июня, 18:29
Илюмжинов: женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командойСпорт 26 июня, 18:20
Директор департамента ФИФА Смит уверен, что российское ТВ получит права на показ ЧМ-2018Спорт 26 июня, 18:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй использует вопрос будущего граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, в качестве разменной монеты при ведении переговоров с Брюсселем по Brexit. Об этом в понедельник в парламенте заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин
"Премьер-министр отправилась в Брюссель на прошлой неделе, чтобы сделать, как она считает, щедрое предложение гражданам ЕС, проживающим в Великобритании. Истина в том, что уже слишком поздно и этого слишком мало", - сказал он. "Премьер-министр перевела вопрос граждан ЕС и их семей в сложные переговоры относительно наших будущих торговых отношений с Евросоюзом. Это не щедрое предложение. Это подтверждение того, что правительство готово использовать людей в качестве разменной монеты", - добавил Корбин.
Британское правительство во главе с Мэй предложило на прошлой неделе на саммите в Брюсселе создать для европейцев новый статус, который даст право на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям после Brexit. Защита прав 3,2 млн проживающих в Великобритании граждан ЕС и 1,2 млн британцев, живущих в ЕС, рассматривается Лондоном и Брюсселем в качестве вопроса, который должен быть решен в первую очередь в ходе двухсторонних контактов.
Сами переговоры о выходе Великобритании из состава сообщества должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода для того, чтобы ратифицировать достигнутое соглашение об условиях Brexit.