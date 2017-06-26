Корбин: Мэй использует граждан ЕС в качестве козыря при ведении переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй использует вопрос будущего граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, в качестве разменной монеты при ведении переговоров с Брюсселем по Brexit. Об этом в понедельник в парламенте заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин

"Премьер-министр отправилась в Брюссель на прошлой неделе, чтобы сделать, как она считает, щедрое предложение гражданам ЕС, проживающим в Великобритании. Истина в том, что уже слишком поздно и этого слишком мало", - сказал он. "Премьер-министр перевела вопрос граждан ЕС и их семей в сложные переговоры относительно наших будущих торговых отношений с Евросоюзом. Это не щедрое предложение. Это подтверждение того, что правительство готово использовать людей в качестве разменной монеты", - добавил Корбин.

Британское правительство во главе с Мэй предложило на прошлой неделе на саммите в Брюсселе создать для европейцев новый статус, который даст право на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям после Brexit. Защита прав 3,2 млн проживающих в Великобритании граждан ЕС и 1,2 млн британцев, живущих в ЕС, рассматривается Лондоном и Брюсселем в качестве вопроса, который должен быть решен в первую очередь в ходе двухсторонних контактов.

Сами переговоры о выходе Великобритании из состава сообщества должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода для того, чтобы ратифицировать достигнутое соглашение об условиях Brexit.