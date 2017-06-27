США не уточняют, планируют ли новые контакты с РФ по якобы готовящейся Дамаском химатаке

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американская администрация отказывается сообщить, планирует ли Вашингтон какие-либо новые контакты с Москвой относительно утверждений о возможности применения властями Сирии химического оружия.

Выступая во вторник на регулярном брифинге для журналистов, начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что не располагает информацией на этот счет. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, намерен ли госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводить новые консультации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по данному вопросу, Науэрт заявила: "У меня нет [такой] информации".

При этом она отказалась в деталях раскрывать содержание телефонного разговора, состоявшегося в понедельник между Лавровым и Тиллерсоном. В связи с этим Науэрт утверждала, что российская сторона, раскрывая содержание подобных дипломатических контактов, порой "склонна неверным образом характеризовать" сказанное.