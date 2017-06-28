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СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ

Международная панорама
28 июня, 14:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, июня. /ТАСС

По данным издания "Украинская правда", один сотрудник погиб. Еще четверо получили ранения

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Материал из 1 страницы
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), взорвался в Донецкой области. Об этом сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Во вторник в Константиновском районе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ. Один сотрудник погиб, четверо ранены", - уточняет издание. По информации его источника, среди пострадавших сотрудники департамента контрразведки.

Судя по характеру повреждений, уточняет издание, речь может идти о подрыве взрывного устройства. Дело ведет военная прокуратура Украины.

Представители СБУ пока официально не комментируют указанный инцидент.

27 июня в Киеве был взорван автомобиль, в котором находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Он погиб. Министерство внутренних дел Украины также квалифицировало этот взрыв как теракт.

Как и накануне военная прокурора Украины поспешила  заявить, что в качестве основной версии следствие рассматривает "русский след".

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