СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ

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КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), взорвался в Донецкой области. Об этом сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
"Во вторник в Константиновском районе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ. Один сотрудник погиб, четверо ранены", - уточняет издание. По информации его источника, среди пострадавших сотрудники департамента контрразведки.
Судя по характеру повреждений, уточняет издание, речь может идти о подрыве взрывного устройства. Дело ведет военная прокуратура Украины.
Представители СБУ пока официально не комментируют указанный инцидент.
27 июня в Киеве был взорван автомобиль, в котором находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Он погиб. Министерство внутренних дел Украины также квалифицировало этот взрыв как теракт.
Как и накануне военная прокурора Украины поспешила заявить, что в качестве основной версии следствие рассматривает "русский след".