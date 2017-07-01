Европа простилась в Страсбурге с "канцлером единства" Гельмутом Колем

СТРАСБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Европа простилась с бывшим канцлером ФРГ, первым руководителем объединенной Германии Гельмутом Колем (1930-2017). Официальная общеевропейская траурная церемония состоялась в субботу в здании Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге.

Европейские почести

Прощание с Колем в Страсбурге было организовано по совместной инициативе трех руководящих органов ЕС - Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета. По этому случаю в Страсбург были приглашены около 1,4 тысячи гостей в составе порядка 40 делегаций от разных стран мира и международных организаций. В числе приглашенных - бывшие и действующие главы государств и правительств, монархи, родные и близкие семьи Коля. Российскую делегацию возглавил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Церемония проходила в торжественной обстановке в страсбургском здании ЕП. Гроб с телом Коля был выставлен для прощания в зале заседаний и накрыт флагом Евросоюза. Вносили его военнослужащие специального батальона охраны Бундесвера и солдаты Еврокорпуса - независимой межгосударственной военной структуры ЕС.

Музыкальное сопровождение обеспечивал оркестр Страсбургского университета. Музыканты заняли место в президиуме парламентского зала и исполнили классические музыкальные произведения немецких и австрийских композиторов - Георга Генделя, Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта.

"Гигант европейской политики"

Церемонию на правах хозяина открывал председатель ЕП Антонио Таяни. Как он подчеркнул во вступительном слове, сегодня вся Европа "отдает последнюю дань памяти Гельмуту Колю - великому европейцу и великому государственному деятелю".

"Это политический гигант, который был способен прислушиваться к гражданам и одновременно заглядывать за исторический горизонт, - сказал Таяни. - Гельмут Коль по праву заслуживает почетное место в пантеоне европейских деятелей".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что в лице Гельмута Коля он сегодня прощается с дорогим для себя другом, "который был рядом долгие годы и десятилетия". "Это великан послевоенного периода. Еще при жизни он вошел в историю, и его имя останется в учебниках навсегда", - отметил он.

Председатель Еврокомиссии добавил, что церемония прощания в Страсбурге была одним из прижизненных пожеланий самого Коля. "Этот франко-германский город, расположенный рядом с границей, был очень дорог его сердцу, и мы должны были выполнить это его пожелание", - подчеркнул Юнкер.

Председатель Евросовета Дональд Туск, представляющий Польшу, напомнил, что именно Гельмут Коль "наиболее активно продвигал идею вступления в ЕС стран бывшего советского блока". "Мало кто, как он, в Европе понимал, что именно восстания в странах Центральной и Восточной Европы привели к объединению Германии, - сказал Туск. - Исторически символично, что новость о падении Берлинской стены он встретил, находясь с визитом в Варшаве и встречаясь с первым посткоммунистическим премьер-министром Польши".

Туск также подчеркнул, что историческое наследие Коля и его сподвижников на поприще европейской интеграции должно получить сегодня новое развитие. "Наследники политических гигантов прошлого - Коля, Миттерана, Мазовецкого - должны, склоняясь перед их памятью, помнить о дне сегодняшнем. Везде - от Берлина до Варшавы и от Парижа до Будапешта - должен быть дан категорический положительный ответ на вопрос о будущем Европы: "да" - Союзу, "да" - свободе, "да" - правам человека", - заявил глава Евросовета.

Архитектор Европы и партнер России

Выступая на церемонии прощания, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Коля "справедливо называют не только творцом объединенной Германии, но и архитектором единой Европы, а если говорить прямо - существующего сегодня миропорядка".

"Он был тем лидером, благодаря которым меняются эпохи. О многом, чего он добился за 16 лет на посту канцлера, современники говорили: "Это невозможно сделать". Сегодня о тех событиях мы говорим иначе: "Это невозможно было сделать по-другому". Значит, он умел выбирать единственно верный путь, тот, по которому и пошла история", - сказал глава правительства РФ.

В этом смысле, отметил Медведев, Коль "действительно был человеком будущего".

Премьер РФ напомнил, что Коль хорошо знал, что такое война, и "долгие годы шел к тому, чтобы Европа никогда больше не была разделена - ни линиями окопов, ни границами, ни враждующими идеологиями". "Великий политик, Гельмут Коль хорошо понимал, что только так, преодолев раскол всей Европы, он сможет объединить родную страну", - подчеркнул Медведев.

Как заявил российский премьер, "на этом пути моя страна, Россия, была для него всегда надежным партнером, наши народы особенно глубоко понимали опасность конфронтации и ценность мира, это позволило вчерашним противникам вместе начать строить отношения, основанные на взаимном уважении, равноправии и доверии".

"Гельмут Коль лично очень многое сделал, чтобы отношения между нашими странами [Германией и Россией] стали самыми лучшими за всю историю. Россия это очень высоко ценит", - заявил Медведев. Он заверил, что в России Коля "будут помнить как нашего друга, мудрого и дальновидного политика, очень открытого и искреннего человека".

Строитель франко-германской дружбы

Право завершить церемонию было предоставлено лидерам Франции и Германии. Взяв слово, французский президент Эмманюэль Макрон признал, что Гельмут Коль еще при жизни стал частью европейской истории и выдающимся примером для подражания.

"Для моего поколения Гельмут Коль - это уже часть европейской истории. Это - жизненный опыт, исторический выбор и мужественные поступки, без которых у нашего поколения не было бы сегодня никакого выбора", - сказал 39-летний политик.

Как подчеркнул Макрон, в качестве представителя нового поколения политических деятелей Франции и Европы он намерен приложить все усилия, чтобы развивать франко-германскую дружбу, образцовым проводником которой был Коль.

"Как президент Франции хочу, чтобы разговор о Коле не сводился к итогам его политической деятельности - он был нашим привилегированным собеседником, ключевым союзником и неутомимым строителем двусторонних отношений, но в первую очередь он был другом, - сказал Макрон. - Если нас начнут одолевать сомнения, пусть нам будет достаточно вспомнить о великой фигуре Гельмута Коля со всей благодарностью, пусть мы еще долго сможем брать пример с его мужества".

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что современный облик объединенной Европы - во многом заслуга многолетней целенаправленной политической деятельности Коля.

"Его [Гельмута Коля] деятельность на национальном и международном уровне вошла в историю. Он вывел Германию на тот путь, которым она продолжает следовать и сейчас. Он привел Германию к процветанию, но сам всегда смотрел гораздо дальше национальных целей", - сказала она.

Подчеркивая важность вклада Гельмута Коля в строительство единой Европы, Меркель отметила, что политик во многом предопределил современный облик Евросоюза. "Многое из того, что сегодня нам кажется обыденным, стало возможным благодаря ему: Западная и Восточная Европа объединились, больше нет контроля на границах, а в большинстве стран теперь единая валюта. Всем этим мы обязаны ему", - перечислила она.

Биография политика

Гельмут Коль родился 3 апреля 1930 года в Людвигсхафене в семье банковского служащего. Политика заинтересовала его уже в юношестве: в 16 лет он стал членом партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) и одним из соучредителей ее молодежной организации в своем родном городе. В 1959 году его избирали депутатом от ХДС ландтага (земельного парламента) Рейнланд-Пфальца.

После этого его политическая карьера начала стремительный рост. В 1966 году Коль стал председателем земельной организации ХДС и членом федерального правления партии. Через три года он занял пост премьер-министра Рейнланд-Пфальца, а в июне 1973 года был избран председателем ХДС.

После распада социально-либеральной коалиции в 1982 году Коль 1 октября стал главой правительства ФРГ. Этот пост он бессменно занимал 16 лет и ушел в отставку в октябре 1998 года. Ни до него, ни после ни один политик не находился во главе кабмина ФРГ столько времени.

"Канцлер единства"

В 1990 году при Коле произошло воссоединение ФРГ и ГДР, а сам он стал первым руководителем объединенной Германии. Успешные переговоры с державами-победительницами во Второй мировой войне по формуле "два плюс четыре" привели тогда к объединению Германии. После этого за ним закрепился неофициальный титул "канцлера германского единства".

Коль был также одним из убежденных сторонников европейской интеграции и создания единой валюты. Считается, что именно он способствовал продвижению по карьерной политической лестнице Меркель.

В 1998 году Коль стал одним из трех европейцев, когда- либо удостоенных титула "почетный гражданин Европы" за исключительный вклад в интеграционные процессы в Евросоюзе. До него такой титул получили два француза: Жан Монне (1888-1979), который считается одним из "отцов-основателей" единой Европы, и бывший глава Еврокомиссии (1985-1995) Жак Делор, при котором Европейское сообщество было преобразовано в Евросоюз.

В последний путь

В последние годы Коль крайне редко появлялся на публике и практически не давал интервью. В 2008 году он при падении ударился головой и с тех пор передвигался в инвалидном кресле.

Известие о кончине бывшего канцлера пришло 16 июня. Он ушел из жизни в своем доме в родном Людвигсхафене в возрасте 87 лет.

Церемонию в Европарламенте в Страсбурге завершала мелодия национального гимна Германии и знаменитая "Ода к радости" Бетховена. С последними аккордами в зал вернулись солдаты почетного караула, чтобы вынести гроб с телом Коля.

В ближайшие часы он будет перевезен в немецкий город Шпайер в родной земле Коля Рейнланд-Пфальц. Там в Шпайерском имперском соборе состоится поминальная служба, после чего тело канцлера будет предано земле на городском кладбище.