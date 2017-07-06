Порошенко подписал закон о приоритетности членства Украины в НАТО

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приоритетности членства страны в НАТО. Об этом он сообщил в четверг в Facebook.

"Подписал закон, который одним из приоритетов национальных интересов государства определяет членство в Альянсе", - отметил он. Президент в этой связи добавил, что "впереди - активная работа по реформированию секторов безопасности и обороны, что позволит достичь критериев членства".

Законопроект о приоритетности вступления Украины в НАТО был одобрен Верховной радой 8 июня.

В декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил тогда, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. По его словам, членство в НАТО является стратегической целью страны. Президент также обещал, что Киев организует референдум о вступлении в Североатлантический альянс.

Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса Украины, страна еще очень нескоро сможет стать членом НАТО. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.