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МИД ФРГ: беспорядки во время G20 грозят тяжелыми потерями для репутации страны

Международная панорама
9 июля, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Глава ведомства Зигмар Габриэль также надеется на сотрудничество между Берлином и международными партнерами в борьбе с левыми радикалами

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© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что беспорядки в Гамбурге во время проведения саммита "двадцатки" негативно скажутся на репутации его страны в мире. Об этом глава дипломатии ФРГ написал в опубликованном в воскресенье докладе для газеты Bild am Sonntag.

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"Репутация Германии в глазах мировой общественности тяжело пострадает из-за событий в Гамбурге", - уверен министр. Он отметил, что насилие не должно остаться безнаказанным. "Любая политическая подоплека этой вакханалии насилия ложна по своей сути и является лишь прикрытием для истинной цели тех, кто приезжает со всей Европы, а она заключается в одном лишь насилии. Это не имеет ничего общего с левой идеологией и ее мотивами", - добавил Габриэль.

Глава МИД надеется на сотрудничество между Берлином и международными партнерами в борьбе с левыми радикалами: "Необходимо срочно создать общеевропейскую группу по расследованию этих преступлений. Демократические и правовые государства должны доказать способность защитить себя", - считает он.

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Вечером в пятницу и в ночь на субботу в Гамбурге прошли манифестации антиглобалистов. Левые радикалы выстраивали баррикады на перекрестках, поджигали скамейки, били бутылки. Для разгона протестующих был привлечен полицейский спецназ.

В ходе манифестаций пострадали свыше 200 стражей порядка, арестованы были более 60 экстремистов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вынуждена была признать, что лидеры стран "двадцатки" ощутили на себе протестные акции. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас выступил за жесткие действия в отношении участников беспорядков в Гамбурге, отметив, что право на протест не должно быть благословением для радикалов.

Согласно проведенному Bild am Sonntag опросу, 59% жителей Германии разделяют мнение министра и также считают, что события в Гамбурге нанесут ущерб имиджу их страны за рубежом. С ними не согласны 36% респондентов.

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Саммит G20 в Гамбурге
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