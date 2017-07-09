Число задержанных в результате беспорядков в Гамбурге увеличилось до 144 человек

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полиция Гамбурга во время проведения в городе саммита "двадцатки" арестовала за организацию массовых беспорядков 144 человека. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA.
Ранее приводились данные о 60 арестованных. Агентство отмечает, что столкновения демонстрантов с полицией продолжаются и в ночь на воскресенье, после завершения саммита, поэтому число взятых под стражу может возрасти.
Массовые протесты начались в Гамбурге еще накануне саммита "двадцатки", в четверг в них участвовали до 12 тыс. человек. В ночь на пятницу в районе Альтона радикалы поджигали машины, выстраивали баррикады из подручных материалов, устраивали сидячие забастовки.
В ночь на субботу манифестации антиглобалистов продолжились. Левые радикалы, в частности, устроили беспорядки в гамбургском квартале Шанценфиртель - они выстраивали баррикады на перекрестках, поджигали скамейки, били бутылки. Для разгона радикалов был привлечен полицейский спецназ.
В ночь на воскресенье беспорядки не прекратились, несмотря на окончание саммита, а также вопреки тому, что в субботу по всему городу проводились операции по задержанию участников волнений. Радикалы с вечера вновь начали атаковать стражей порядка, в ответ те применили водометы и слезоточивый газ.