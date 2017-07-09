Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число задержанных в результате беспорядков в Гамбурге увеличилось до 144 человек

Международная панорама
9 июля, 3:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Ранее приводились данные о 60 арестованных

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полиция Гамбурга во время проведения в городе саммита "двадцатки" арестовала за организацию массовых беспорядков 144 человека. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA.

Смотрите также

Антиглобалисты – не помеха: саммит G20 проходит в рабочей обстановке

Ранее приводились данные о 60 арестованных. Агентство отмечает, что столкновения демонстрантов с полицией продолжаются и в ночь на воскресенье, после завершения саммита, поэтому число взятых под стражу может возрасти.

Массовые протесты начались в Гамбурге еще накануне саммита "двадцатки", в четверг в них участвовали до 12 тыс. человек. В ночь на пятницу в районе Альтона радикалы поджигали машины, выстраивали баррикады из подручных материалов, устраивали сидячие забастовки.

В ночь на субботу манифестации антиглобалистов продолжились. Левые радикалы, в частности, устроили беспорядки в гамбургском квартале Шанценфиртель - они выстраивали баррикады на перекрестках, поджигали скамейки, били бутылки. Для разгона радикалов был привлечен полицейский спецназ.

В ночь на воскресенье беспорядки не прекратились, несмотря на окончание саммита, а также вопреки тому, что в субботу по всему городу проводились операции по задержанию участников волнений. Радикалы с вечера вновь начали атаковать стражей порядка, в ответ те применили водометы и слезоточивый газ.

Смотрите также

Меркель заявила, что самым решительным образом осуждает протесты в Гамбурге

В Гамбурге мужчину задержали за попытку ослепить пилота полицейского вертолета

В Гамбурге устраняют последствия беспорядков

МИД ФРГ: беспорядки во время G20 грозят тяжелыми потерями для репутации страны

В правящей партии ФРГ требуют ужесточить отношение к ультралевым после протестов на G20

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в США
2
Меркель сочла приемлемым присутствие Иванки Трамп за столом "двадцатки" вместо отца
3
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20
4
Американский эксперт назвал прекрасной первой встречей контакт Путина и Трампа
5
Горбачев сравнил встречу Путина с Трампом со своими переговорами с Рейганом
6
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
7
Эксперт: оппоненты Трампа в США будут пытаться сорвать все его договоренности с Путиным
Темы дня
Реклама