Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В офисных зданиях Конгресса США задержаны 80 протестующих

Международная панорама
11 июля, 0:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

Демонстранты выступали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 80 демонстрантов в офисах зданий, входящих в комплекс Конгресса США. Об этом говорится в заявлении полиции Капитолия.

Смотрите также

Obamacare-лайт: чем республиканцы предлагают заменить реформу здравоохранения Барака Обамы

"Во второй половине дня, начиная примерно с 14:00 (21:00 мск), полиция Капитолия реагировала на сообщения о демонстрациях в 13 помещениях офисных зданий Палаты представителей и Сената [Конгресса США]", - отмечается в документе.

Полицейские "просили митингующих остановиться и прекратить незаконные демонстрации", а также "задерживали тех, кто отказывался" повиноваться правоохранительным органам. "По состоянию на 16:30 (23:30 мск), в общей сложности было совершено 80 арестов", - заключили в пресс- службе.

Как отмечают американские СМИ, демонстранты в коридорах офисных зданий выступали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны.

Полиция Капитолия является в США самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.

Смотрите также

Politico: Трамп пригласил сенаторов-республиканцев в Белый дом обсудить Obamacare

Обама выступил в защиту программы Obamacare

Республиканцы в Сенате США представили свою версию законопроекта об отмене Obamacare

Конгрессмен США поддержал отмену Obamacare, прежде воспользовавшись ее преимуществами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания
3
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
4
Южный военный округ: Агеев не мог подписать контракт с ВС РФ за четыре дня
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
6
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
7
Трамп: дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены
Темы дня
Реклама