В офисных зданиях Конгресса США задержаны 80 протестующих

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 80 демонстрантов в офисах зданий, входящих в комплекс Конгресса США. Об этом говорится в заявлении полиции Капитолия.

"Во второй половине дня, начиная примерно с 14:00 (21:00 мск), полиция Капитолия реагировала на сообщения о демонстрациях в 13 помещениях офисных зданий Палаты представителей и Сената [Конгресса США]", - отмечается в документе.

Полицейские "просили митингующих остановиться и прекратить незаконные демонстрации", а также "задерживали тех, кто отказывался" повиноваться правоохранительным органам. "По состоянию на 16:30 (23:30 мск), в общей сложности было совершено 80 арестов", - заключили в пресс- службе.

Как отмечают американские СМИ, демонстранты в коридорах офисных зданий выступали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны.

Полиция Капитолия является в США самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.