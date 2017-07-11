В офисных зданиях Конгресса США задержаны 80 протестующих

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ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 80 демонстрантов в офисах зданий, входящих в комплекс Конгресса США. Об этом говорится в заявлении полиции Капитолия.
"Во второй половине дня, начиная примерно с 14:00 (21:00 мск), полиция Капитолия реагировала на сообщения о демонстрациях в 13 помещениях офисных зданий Палаты представителей и Сената [Конгресса США]", - отмечается в документе.
Полицейские "просили митингующих остановиться и прекратить незаконные демонстрации", а также "задерживали тех, кто отказывался" повиноваться правоохранительным органам. "По состоянию на 16:30 (23:30 мск), в общей сложности было совершено 80 арестов", - заключили в пресс- службе.
Как отмечают американские СМИ, демонстранты в коридорах офисных зданий выступали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны.
Полиция Капитолия является в США самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.