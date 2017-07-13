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СМИ: использование силовых методов в отношении КНДР обернется для США трагедией

Международная панорама
13 июля, 7:36 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 13, июля. /ТАСС

Агентство ЦТАК отмечает, что "азартная игра Вашингтона с ядерным оружием может привести к тому, что континентальная часть США превратится в пепел"

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ПХЕНЬЯН, 13 июля. /ТАСС/. Пхеньян предостерегает Вашингтон против использования силовых методов в отношении КНДР. Об этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном в четверг в центральной газете "Нодон синмун".

"Судьба США превратится в трагедию с того самого момента, когда Вашингтон начнет на практике реализовать военный вариант нейтрализации КНДР", - отмечает информагентство. Авторы комментария обратили внимание на усиление воинственной риторики в заявлениях представителей американской администрации, в том числе президента Дональда Трампа, после осуществленного в КНДР 4 июля запуска межконтинентальной ракеты (МБР) "Хвасон-14".

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Кроме того, отмечается в материале, в ответ на ракетный пуск КНДР ВС США и Республики Корея провели артиллерийские стрельбы, а также совместные тренировочные полеты с участием американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на полигоне в провинции Канвондо на юго-западе Южной Кореи.

В результате таких безрассудных действий, считают в Пхеньяне, "враждебная политика нынешней американской администрации достигла экстремального уровня". "Азартная игра Вашингтона с ядерным оружием может привести к тому, что континентальная часть США превратится в пепел", - предупреждает ЦТАК.

Угрозы США

После проведенного в КНДР испытания МБР Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции против страны.

Она, в частности, предложила ввести новые ограничения на поставки нефти, ужесточить воздушные и морские ограничения, а также ввести адресные санкции в отношении высокопоставленных официальных лиц Северной Кореи, которые имеют отношение к ракетном-ядерной программе Пхеньяна.

Позиция России

В пользу новых рестрикций также высказались Великобритания и Франция. В свою очередь Россия предостерегла против введения новых санкций. Как заявил 5 июля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, санкции "загоняют в тупик" процесс политико- дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.

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