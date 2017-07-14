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Fox: юрист из РФ легально находилась в США во время встречи с сыном Трампа

Международная панорама
14 июля, 23:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

В миннацбезопасности США сообщили, что к моменту встречи виза Наталье Весельницкой уже была выдана

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Российский адвокат Наталья Весельницкая во время состоявшейся в прошлом году встречи с сыном президента США Дональда Трампа находилась на американской территории легально. Об этом телеканалу Fox News сообщил в пятницу представитель министерства национальной безопасности США.

Ранее этот телеканал сообщал, что в 2015 году власти США отказали россиянке в визе, основания для такого решения не уточнялись. Тем не менее Весельницкой временно выдали разрешение въехать и оставаться в США с октября 2015 года до начала 2016 года. Однако встреча с Дональдом Трампом - младшим состоялась в июне прошлого года. Таким образом телеканал предположил, что адвокат могла на тот момент находиться в США незаконно.

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Однако в миннацбезопасности отметили, что виза Весельницкой все же к тому моменту была выдана. "Весельницкой несколько раз выдавали временное разрешение на въезд и пребывание в США в период между 2015 и 2016 годами", - сказали представитель ведомства. Он уточнил, что данное разрешение, которое не является полноценной визой, истекло в феврале прошлого года.

"В июне 2016 года Госдепартамент США выдал ей неиммиграционную визу типа B1/B2", - отметили в министерстве. Такие визы выдаются лицам, которые хотят въехать на территорию Соединенных Штатов для ведения бизнеса или же в туристических целях.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, прошедшую в небоскребе Trump Tower, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником на выборах республиканца Дональда Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном ранее интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю незнакома.

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