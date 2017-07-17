Спикер парламента: венесуэльцы на референдуме доказали, что хотят отставки Мадуро

ТАСС, 17 июля. Результаты так называемого народного референдума, который созвала венесуэльская оппозиция, доказывают, что граждане республики хотят отставки президента Николаса Мадуро. Такое мнение выразил в воскресенье председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хулио Борхес.

"Когда [президент Венесуэлы] Николас Мадуро якобы победил на выборах (в 2013 году - прим. ТАСС), а, как мы знаем, он на них не победил, проголосовало меньше людей, чем сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС). Это значит, что сегодняшним голосованием венесуэльский народ математически заявил, что Мадуро отправлен в отставку", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала El Capitolio. По официальным данным, за Мадуро в 2013 году проголосовало 7,58 млн человек, однако оппозиция не признала результаты выборов.

Борхес выразил надежду, что исполнительная власть прислушается к результатам референдума и отменит выборы в Конституционную ассамблею (КА), назначенные на 30 июля. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы.

В воскресенье в республике прошел народный референдум, на который было вынесено три вопроса: "Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной Николасом Мадуро Конституционной ассамблеи без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?".

По данным, полученным по итогам обработки 95%, в плебисците приняли участие более 7,18 млн человек. Из них против созыва КА высказались 98,4%. На второй и третий вопросы положительно ответили 98,5% и 98,3% соответственно.

Мадуро ранее заявил, что проводимый плебисцит является "внутренним референдумом оппозиционных партий" и не может быть признан законным, поскольку в его организации не участвовал Национальный избирательный совет. По мнению оппозиционного альянса "Блок демократического единства", которому принадлежит большинство в парламенте, в соответствии с конституцией результаты народного референдума являются юридически обязывающими.