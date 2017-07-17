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Спикер парламента: венесуэльцы на референдуме доказали, что хотят отставки Мадуро

Международная панорама
17 июля, 9:13 UTC+3 ТАСС

Председатель парламента Хулио Борхес выразил надежду, что исполнительная власть прислушается к результатам референдума и отменит выборы в Конституционную ассамблею, назначенные на 30 июля

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ТАСС, 17 июля. Результаты так называемого народного референдума, который созвала венесуэльская оппозиция, доказывают, что граждане республики хотят отставки президента Николаса Мадуро. Такое мнение выразил в воскресенье председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хулио Борхес.

"Когда [президент Венесуэлы] Николас Мадуро якобы победил на выборах (в 2013 году - прим. ТАСС), а, как мы знаем, он на них не победил, проголосовало меньше людей, чем сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС). Это значит, что сегодняшним голосованием венесуэльский народ математически заявил, что Мадуро отправлен в отставку", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала El Capitolio. По официальным данным, за Мадуро в 2013 году проголосовало 7,58 млн человек, однако оппозиция не признала результаты выборов.

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Борхес выразил надежду, что исполнительная власть прислушается к результатам референдума и отменит выборы в Конституционную ассамблею (КА), назначенные на 30 июля. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы.

В воскресенье в республике прошел народный референдум, на который было вынесено три вопроса: "Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной Николасом Мадуро Конституционной ассамблеи без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?".

По данным, полученным по итогам обработки 95%, в плебисците приняли участие более 7,18 млн человек. Из них против созыва КА высказались 98,4%. На второй и третий вопросы положительно ответили 98,5% и 98,3% соответственно.

Мадуро ранее заявил, что проводимый плебисцит является "внутренним референдумом оппозиционных партий" и не может быть признан законным, поскольку в его организации не участвовал Национальный избирательный совет. По мнению оппозиционного альянса "Блок демократического единства", которому принадлежит большинство в парламенте, в соответствии с конституцией результаты народного референдума являются юридически обязывающими.

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