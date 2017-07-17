Более 500 жителей ДНР почтили память жертв крушения Boeing и призвали Киев к ответу

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КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Более 500 жителей провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вышли в понедельник на траурный митинг в селе Грабово, по случаю годовщины сбитого три года назад малайзийского Boeing. Об этом сообщило в понедельник Донецкое агентство новостей.
Митингующие пришли с плакатами "Украина, признай вину", "Дайте правду по "Боингу". На мероприятии также присутствовали наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители общественных движений республики.
"Сегодня мы находимся на месте трагедии. Мы обращаемся к международным следственным группам с целью объективно расследовать обстоятельства данного дела. Киевская хунта должна ответить за каждого погибшего на Донбассе", - обратился к людям глава администрации города Шахтерска Алексей Швыдкий.
Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 298 человек. Почти две третьих пассажиров являлись подданными Нидерландов.
5 июля текущего года члены Совместной следственной группы договорились о том, что уголовное преследование подозреваемых в трагедии будет осуществляться в Нидерландах при активной международной поддержке заинтересованных стран. При этом особо было подчеркнуто, что на данном этапе расследование продолжается, а решение о возбуждении уголовного дела будет принято прокуратурой в установленном порядке в свое время.