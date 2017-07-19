Контактная группа обсудит в Минске урегулирование в Донбассе

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду соберутся на очередное заседание в Минске. Эта встреча станет первой после прошедших 7 июля на полях "Большой двадцатки" в Гамбурге переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и состоявшихся на следующий день контактов глав стран-участниц "нормандской четверки" - России, Германии и Франции.

По итогам встречи Путина и Трампа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о создании двустороннего канала взаимодействия по Украине. При этом изменения состава "нормандской четверки" не обсуждалось.

В тот же день госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о создании новой должности - спецпредставителя США по Украине, а также о назначении на нее Курта Волкера, которого он чуть позже лично представил в Киеве.

Что касается встречи Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона, то на ней была достигнута договоренность в ближайшее время согласовать дату телефонного разговора лидеров "четверки", после которого, возможно, последует личная встреча глав России, Германии, Франции и Украины.

Понимание пришло

Глава МИД РФ, комментируя встречу Путина и Трампа, отметил, что западные партнеры осознали необходимость давления на правительство в Киеве для выполнения минских договоренностей. "Все заинтересованы в том, чтобы стороны минских договоренностей, а Украина - главная сторона минских договоренностей, выполняли то, что там записано, - сказал он. - Наши западные партнеры, мы это чувствуем, понимают необходимость дополнительного воздействия на этот процесс, который находится в заторможенном состоянии".

Отсутствие прогресса в реализации минских соглашений отметили и США. "Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских соглашений, именно поэтому мы назначили специального представителя (Курта Волкера - прим. ТАСС), чтобы обратить на этот вопрос внимание", - сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

По его словам, все члены "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) заявили о желании работать с американским партнером, который оказывал бы поддержку данному формату, но не являлся его полноценным участником. Тиллерсон подчеркнул, что оставлять ситуацию на востоке Украины "как есть - недопустимо". "Из этого следует, что посол Волкер будет более активно работать в рамках нормандской группы, - сказал госсекретарь. - Мы надеемся, что мы можем изменить динамику и достичь прогресса".

Волкер незамедлительно приступил к выполнению своих обязанностей и во время первой поездки в Киев провел ряд встреч с украинскими политиками. Как сообщили тогда в администрации Порошенко, в ходе переговоров обсуждались совместные шаги по координации и поддержке минского процесса, с целью придать ему новый импульс.

Реинтеграция и утечки в прессе

На этом фоне на Украине продолжают обсуждать инициативу президента Украины Петра Порошенко, который предложил разработать и принять закон о реинтеграции Донбасса. До сих пор официально текст законопроекта так и не опубликован. Тем не менее в украинских СМИ на прошлой неделе появился текст некоего документа, который, как утверждается, и является законопроектом о реинтеграции, разработанным Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

В частности, в документе прописано, что реинтеграция Донбасса предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению Порошенко. Глава государства также "может принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины, иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях", как утверждается в тексте, "для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины". В документе указывается, что Украина считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией".

Кроме того, законопроект предусматривает "передачу контроля над товарооборотом с неподконтрольными Киеву территориями Вооруженным силам Украины". Все местные органы самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и их решения "признаются незаконными".

Документ также содержит положения о том, что "при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также минского меморандума от 19 сентября того же года и Комплекса мер от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования".

Тем не менее документу было уделено внимание еще на прошедшей 5 июля встрече Контактной группы. Как заявил тогда полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов, "этот законопроект имеет целью создать некую альтернативу одобренным ООН минским соглашениям". Так, по его словам, документ не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно особого статуса Донбасса, вступающего в действие по "формуле Штайнмайера", амнистии и проведения выборов.

"Иначе говоря, этот законопроект не предусматривает комплексного политического решения проблемы. Вместо политического урегулирования делается упор на военное решение", - подчеркнул полпред.

После этого Порошенко решил посоветоваться по вопросу "реинтеграции" с Западом и, как утверждают в СНБО, поручил провести консультации со "стратегическими партнерами, в первую очередь государствами нормандского формата - Францией и Германией, а также США". Не исключено, что после этого документ будет осенью внесен на рассмотрение Верховной рады.

Повестка дня не меняется

Представители Контактной группы на прошлой встрече 5 июля подтвердили продолжение "хлебного перемирия" в Донбассе и констатировали снижение числа обстрелов после его введения.

Как заявил Грызлов, в зоне конфликта отмечается сокращение числа случаев прицельной стрельбы и применения оружия, запрещенного минскими соглашениями. Тем не менее обстрелы продолжаются, есть жертвы, в том числе среди мирного населения, фиксируются разрушения инфраструктуры и жилого сектора.

Нерешенным также остается один из важнейших вопросов - обмен пленными. По итогам прошлой встречи была отмечена работа по верификации удерживаемых лиц, и, как заявили представители сторон, осталось обсудить лишь методологию составления списков для обмена и согласовать дату освобождения. Однако продвижения в этом направлении пока нет.

Как ожидается, 19 июля в Минске вновь будет поднят вопрос о согласовании механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса, так называемой формулы Штайнмайера, что является главным условием политического урегулирования.

На повестке дня Контактной группы по-прежнему стоит также вопрос бесперебойного водоснабжения провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По словам полпреда республики на минских переговорах Владислава Дейнего, проблема возникла из-за того, что украинская сторона систематически прекращала поставки воды в республику, объясняя отсутствием оплаты, в то же время отказывалась принимать платежи, поскольку безналичные расчеты с ЛНР прямо запрещены нынешними украинскими нормативными актами.