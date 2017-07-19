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Globo: старший сын Асада назвал войну в Сирии не гражданской, а захватнической

Международная панорама
19 июля, 6:04 UTC+3 ТАСС

Хафез Асад также заявил, что не собирается покидать Сирию и выразил надежду на скорое окончание войны

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ТАСС, 19 июля. Правительство и народ Сирии едины в стремлении освободить страну от захватчиков. Такое мнение в опубликованном во вторник интервью бразильской газете Globo высказал 15-летний Хафез Асад, старший сын сирийского президента Башара Асада.

"Я живу и вижу, какие ужасы творятся в моей стране. Я гражданин Сирии, такой же, как и все, - отметил Хафез. - Неправильно называть эту войну гражданской, она захватническая. Народ и руководство едины в борьбе с захватчиками, которые заняли страну", - уверен молодой человек.

"Я знаю, что за человек мой отец. Люди столько говорят о нем как о президенте. При этом многие из них слепы, а то, что они говорят, не имеет отношения к действительности", - рассказал Хафез, названный так в честь своего деда, который правил Сирией с 1971 по 2000 год. Юноша входит в состав сирийской делегации на Международной олимпиаде по математике, которая открылась в понедельник в Рио-де-Жанейро.

Хафез отметил, что чувствует себя обыкновенным ребенком, который, чтобы попасть на Международную олимпиаду, прошел тот же отбор, что и все другие. Он не собирается покидать Сирию и надеется, что война в стране скоро закончится. Хафез сравнил Дамаск и Рио-де-Жанейро, отметив, что оба города "по большей частью безопасны, но и в том, и в другом есть небезопасные районы". "В конце концов, насилию будет положен конец, нужно лишь время, чтобы с ним управиться", - подытожил юноша.

Башар Асад воспитывает двух сыновей: 15-летнего Хафеза и 13-летнего Карима, а также 14-летнюю дочь Зейну. Как рассказал сам Хафез, он посещает Бразилию не в первый раз - до этого он был здесь в 2010 году вместе с отцом.

В Международной олимпиаде по математике в этом году принимают участие молодые люди из 112 стран. Нынешние соревнования проходят в 58-й раз, но в Бразилии впервые. В общей сложности в состязаниях участвуют 623 человека. Россию представляют шесть школьников из четырех городов страны.

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Персоны
Асад, Башар Хафез
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