Глава американской нацразведки считает, что РФ влияла на выборы в США и других странах

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Россия вмешивалась в избирательные процессы не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. С таким утверждением выступил в пятницу директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

По его словам, возможности РФ в том числе в киберсфере стали в последние годы "немного более изощренными", чем ранее, и из-за этого Москва "застала врасплох" Вашингтон. По версии директора нацразведки, Россия стала, в частности, прибегать к таким ранее неиспользуемым методам, как распространение недостоверной информации в интернете.

Как отметил Коутс, в американском разведсообществе не существует никакого расхождения во взглядах по поводу того, что Москва вмешивалась в выборы в США.

При этом он заявил, что РФ "делает это уже долгое время", причем в отношении не только Соединенных Штатов, но и других государств. "Они [Россия] делали это с французами, с британцами, - заявил Коутс. - Немцы также сталкиваются с этим". "Они [Россия] пытаются подорвать западную демократию и делают это не только с нами, но и с другими странами", - утверждал глава нацразведки.

Расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы ведут в США сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.