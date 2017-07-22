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Глава американской нацразведки считает, что РФ влияла на выборы в США и других странах

Международная панорама
22 июля, 4:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июля. /ТАСС

По словам Дэниела Коутса, возможности РФ в киберсфере в последние годы стали "немного более изощренными", поэтому Москва "застала врасплох" Вашингтон

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Россия вмешивалась в избирательные процессы не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. С таким утверждением выступил в пятницу директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

По его словам, возможности РФ в том числе в киберсфере стали в последние годы "немного более изощренными", чем ранее, и из-за этого Москва "застала врасплох" Вашингтон. По версии директора нацразведки, Россия стала, в частности, прибегать к таким ранее неиспользуемым методам, как распространение недостоверной информации в интернете.

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Как отметил Коутс, в американском разведсообществе не существует никакого расхождения во взглядах по поводу того, что Москва вмешивалась в выборы в США.

При этом он заявил, что РФ "делает это уже долгое время", причем в отношении не только Соединенных Штатов, но и других государств. "Они [Россия] делали это с французами, с британцами, - заявил Коутс. - Немцы также сталкиваются с этим". "Они [Россия] пытаются подорвать западную демократию и делают это не только с нами, но и с другими странами", - утверждал глава нацразведки.

Расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы ведут в США сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Коутс, Дэниел (Дэн)
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Разногласия РФ и США в киберпространстве
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