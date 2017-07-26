Франция намерена обсудить с ЕК и партнерами по ЕС последствия законопроекта США о санкциях

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Франция планирует обсудить с ЕК и партнерами по ЕС возможные последствия законопроекта США о санкциях против РФ, Ирана и Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

"Конгресс США вчера принял законопроект о введении новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Экстерриториальный характер этого текста в соответствии с международным правом представляется незаконным", - отмечает МИД.

"Этот вопрос в любом случае требует обсуждения, в особенности с Еврокомиссией, а также нашими партнерами по ЕС", - заявило ведомство.