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Франция намерена обсудить с ЕК и партнерами по ЕС последствия законопроекта США о санкциях

Международная панорама
26 июля, 14:42 дата обновления: 26 июля, 15:09 UTC+3

В МИД страны считают, что "экстерриториальный характер" текста законопроекта "в соответствии с международным правом представляется незаконным"

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ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Франция планирует обсудить с ЕК и партнерами по ЕС возможные последствия законопроекта США о санкциях против РФ, Ирана и Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

"Конгресс США вчера принял законопроект о введении новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Экстерриториальный характер этого текста в соответствии с международным правом представляется незаконным", - отмечает МИД.

"Этот вопрос в любом случае требует обсуждения, в особенности с Еврокомиссией, а также нашими партнерами по ЕС", - заявило ведомство.

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