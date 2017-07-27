Белый дом продолжит работать с Конгрессом по поводу введения санкций против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Нынешняя администрация США уже поддерживала продление действия санкций против России и намерена продолжать взаимодействие с Конгрессом по поводу законопроекта, предусматривающего ужесточение рестрикций в отношении Москвы. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News.

"Эта администрация уже поддерживала продление санкций в отношении России из-за ее агрессии на Украине, и мы продолжим работать с Конгрессом по поводу дополнительных санкций", - отметил он.

При этом Пенс не стал прямо говорить, подпишет ли Дональд Трамп законопроект. По его словам, документ пока рассматривается в Конгрессе, и Белый дом хочет дать законодателям возможность продолжить работу над ним. "Мы в прошлом уже поддерживали санкции, и мы тщательно рассмотрим этот законопроект, когда он попадет на стол к президенту", - отметил он.

Вице-президент также заявил, что Трамп в любом случае "выступает за продвижение интересов США в мире и взаимодействие с другими странами". Он напомнил о позиции хозяина Белого дома, заключающейся в том, что если США "смогут поладить с другими странами, включая Россию, то это будет хорошо". "Если мы найдем общий язык с конкурентами и даже потенциальными противниками во всем мире, то это будет позитивным [шагом]", - утверждал он.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом. Ожидается, что он тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента Трампа.