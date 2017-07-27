Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии

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Президент США Дональд Трамп через Twitter заявил, что принял решение не допускать к службе в вооруженных силах страны трансгендеров — людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. Если распоряжение станет законом, американская армия может потерять тысячи военнослужащих. ТАСС объясняет, какое место занимают трансгендеры в вооруженных силах (ВС) США, почему президент озаботился этой проблемой именно сейчас и почему твит — еще не значит указ.
Президент США решил отменить указ о допуске трансгендеров к службе в ВС США, принятый около года назад администрацией президента Барака Обамы. "После консультаций с моими генералами и военными экспертами я хочу попросить вас принять к сведению, что правительство Соединенных Штатов не согласится и не позволит, чтобы трансгендерные люди служили в ВС США в каком-либо качестве, — написал Трамп в Twitter. — Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которому приведет присутствие трансгендеров в рядах военных. Спасибо".
Неизвестно, но журналисты обращают внимание на ряд совпадений, связанных с временем публикации распоряжения. Ровно 69 лет назад президент Гарри Трумэн подписал указ, отменяющий расовое разделение в американской армии и во многом предопределивший дальнейший курс на инклюзивность в войсках США. Еще одно совпадение: Трамп запретил трансгендерам вступать в армию сразу после "прайда" — месяца, посвященного правам ЛГБТ-сообщества и борьбе с гомофобией и трансфобией. Источники Politico утверждают, что на президента "надавили" консерваторы из Республиканской партии, пригрозив торпедировать планы по строительству стены на границе с Мексикой и увеличению военного бюджета.
По данным аналитического центра RAND Corporation, в американской армии, насчитывающей 1,3 млн человек, служат около 2,5 тыс трансгендеров, еще 1,5 тыс находятся в запасе. По другим данным, их число еще больше — порядка 15 тыс человек. Многие из них служат в элитных подразделениях, таких как SEAL ("Морские котики"), в том числе в горячих точках — Афганистане, Ираке и так далее.
Никаких подтверждений этим словам Трампа нет. Аналитики отмечают, что привлечение в армию представителей ЛГБТ-сообщества не понижает сплоченность и эффективность личного состава. Напротив, это создает атмосферу разнообразия и инклюзивности, которая идет на пользу солдатам. Что касается медицинских расходов, то служба трансгендеров действительно обходится ВС США в миллионы долларов — государство обязано предоставлять военнослужащим гормональную терапию, а в некоторых штатах — покрывать расходы на операцию по смене пола. Однако доля медицинских расходов на трансгендеров ничтожна — от $2,4 млн до $8,4 млн в год, что эквивалентно 0,04–0,13% от общего бюджета на здравоохранение солдат. Для сравнения, в 2014 году Минобороны США выделило $84 млн на виагру и ее аналоги (всего же в период с 2011 года на эти цели было потрачено порядка $294 млн бюджетных средств).
Нет, Белый дом должен выпустить специальную директиву по этому поводу. Пресс-секретарь президента Сара Хакаби Сандерс заявила, что тема запрета трансгендеров в армии еще будет прорабатываться совместно с Пентагоном. Однозначного ответа на вопрос, чья это была инициатива, Трампа или военных, Сандерс не дала. Военные эксперты соглашаются, что твит Трампа законом не является, и на то, чтобы поменять действующие законодательство, понадобятся месяцы. Пока же все директивы в отношении трансгендеров остаются в силе.
Да, тем более что законы США на их стороне. Как отмечает Bloomberg, с точки зрения конституции распоряжение Трампа можно расценивать как попытку дискриминации по отношению к трансгендерам. А это значит, что соответствующий указ президента или Пентагона (если он последует вообще) будет отменен как неконституционный.
Потому что это уже не первый "тревожный сигнал", который Трамп посылает американскому ЛГБТ-сообществу. Сразу после инаугурации с сайта Белого дома удалили раздел о правах ЛГБТ-сообщества. В феврале 2017 года Трамп отозвал директиву Обамы, защищающую права школьников-трансгендеров на использование туалетов и ванных комнат, соответствующих их гендерной идентичности. От Трампа ждали последующих указов, отменяющих права меньшинств, которые были закреплены в годы президентства Обамы. Однако до настоящего момента этого удавалось избежать. Считается, что сохранить права ЛГБТ удается благодаря дочери президента Иванке Трамп и ее мужу Джареду Кушнеру, представляющим "либеральное" крыло администрации президента.