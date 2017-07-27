Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии

Никаких подтверждений этим словам Трампа нет. Аналитики отмечают, что привлечение в армию представителей ЛГБТ-сообщества не понижает сплоченность и эффективность личного состава. Напротив, это создает атмосферу разнообразия и инклюзивности, которая идет на пользу солдатам. Что касается медицинских расходов, то служба трансгендеров действительно обходится ВС США в миллионы долларов — государство обязано предоставлять военнослужащим гормональную терапию, а в некоторых штатах — покрывать расходы на операцию по смене пола. Однако доля медицинских расходов на трансгендеров ничтожна — от $2,4 млн до $8,4 млн в год, что эквивалентно 0,04–0,13% от общего бюджета на здравоохранение солдат. Для сравнения, в 2014 году Минобороны США выделило $84 млн на виагру и ее аналоги (всего же в период с 2011 года на эти цели было потрачено порядка $294 млн бюджетных средств).