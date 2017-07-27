Трамп решит, отклонять или нет законопроект о санкциях против РФ, когда тот будет готов

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп решит, применять или нет право вето к законопроекту об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР, когда этот документ будет принят обеими палатами Конгресса США. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы намерены подождать и посмотреть, как будет выглядеть в окончательном виде данное законодательство, и на том этапе примем решение. Когда у нас будет окончательный вариант законопроекта, мы дадим вам знать", - отметила представитель американского лидера. У нее поинтересовались, возможно ли использование главой администрации США право вето в отношении упомянутого законопроекта, если тот пользуется на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии.

При этом Сандерс в очередной раз сказала, что глава администрации США поддерживает жесткие рестрикции в отношении Москвы, Тегерана и Пхеньяна. "Как я говорила вчера (то есть в среду - прим. ТАСС), президент, администрация поддерживают санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Мы продолжаем поддерживать сильные санкции в отношении этих трех стран", - подчеркнула представитель Белого дома.

Законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР, был принят Палатой представителей Конгресса во вторник. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса. Ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа.

Судя по поступающей из Конгресса информации, сенаторы пытаются принять законопроект, по которому до конца не устранены определенные противоречия между верхней и нижней палатой, до конца текущей недели. Дело в том, что в пятницу Палата представителей планирует разойтись на летние парламентские каникулы, которые закончатся только 4 сентября. А Сенат последует этому примеру Палаты представителей либо в понедельник, либо через две недели. По свидетельству американской печати, администрация США за кулисами продолжает убеждать законодательную ветвь власти смягчить положения законопроекта, но фактически смирилась с тем, что Трампу придется его подписать ввиду угрозы преодоления потенциального вето Конгрессом.