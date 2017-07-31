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Генерал США: Вашингтон всегда готов применить силу против Пхеньяна

Международная панорама
31 июля, 0:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, июля. /ТАСС

Командующий Тихоокеанскими ВВС США отметил, что при решении проблемы КНДР "дипломатия остается приоритетом", при этом Вашингтон "готовится к худшему сценарию"

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НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Соединенных Штатов всегда готовы применить силу в ответ на действия КНДР, если это будет необходимо. Об этом заявил в воскресенье командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси.

"Северная Корея остается самой явной угрозой стабильности в регионе", - говорится в заявлении генерала, которое приводит телеканал Fox News. О'Шонесси подчеркнул, что при решении проблемы КНДР "дипломатия остается приоритетом". При этом, по его словам, Вашингтон "несет ответственность" перед своими союзниками, "демонстрирует непоколебимую приверженность", но в то же время "готовится к худшему сценарию".

"Если поступит приказ, мы готовы ответить быстрой, смертоносной и подавляющей силой в то время и в том месте, которое мы сами выберем", - указал генерал.

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Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 вместе с двумя истребителями Сил самообороны Японии F-2 провели в воскресенье совместные учения в связи с очередным испытанием баллистической ракеты в КНДР. Учения прошли в районе между Корейским полуостровом и юго-западным японским островом Кюсю.

Агентство ЦТАК 29 июля сообщило о проведении в КНДР успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на пять минут.

Между тем, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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