Американская контрразведка считает, что закрытие в США двух объектов нанесло урон РФ

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Решение США о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд нанесло России такой значительный урон, что американская контрразведка затрудняется точно измерить его. Об этом заявил в распространенном в понедельник интервью агентству Reuters директор Национального центра контрразведки и безопасности в аппарате директора национальной разведки Уильям Иванина.

Существенный урон

Закрытие этих двух объектов "явилось значительным ударом для россиян", приводит агентство слова Иванины. "Значительный удар. Я даже не уверен, что мы можем измерить его", - продолжал глава Национального центра контрразведки.

Он при этом высказал мнение, что это не сказалось на активности российских спецслужб в США. Американская сторона "не ощутила ни спада, ни наращивания" такой деятельности в прошлом году. "Могу сказать одно, у Федерального бюро расследований [США] работы не убавилось", - сказал Иванина.

Как пишет Reuters, глава американского Национального центра контрразведки считает, что в плане высылки дипломатов и зеркальных мер Соединенным Штатам больше терять, чем России.

Россия долго терпела

После агрессивного выпада администрации предыдущего президента США Барака Обамы, когда Вашингтон перед новогодними праздниками объявил персона нон грата 35 российских дипломатов и запретил использовать два принадлежащих РФ объекта - в Нью-Йорке и Мэриленде, Москва отказалась от ответных мер в надежде на улучшение двусторонних отношений с новой администрацией - республиканца Дональда Трампа. Однако этого не произошло.

ТАСС/Ruptly

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовали 98 законодателей, против - только двое. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.

МИД России 28 июля предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Кроме того, по его свидетельству, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Президент Владимир Путин в воскресенье в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 американских дипломатов.