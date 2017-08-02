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Польская оппозиция требует парламентского расследования вырубки Беловежской пущи

Международная панорама
2 августа, 16:34 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 2, августа. /ТАСС

Крупнейшая партия Польши считает, что "речь идет о преступлении против окружающей среды"

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ВАРШАВА, 2 августа. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа" выступила с требованием создать специальную парламентскую комиссию для расследования фактов уничтожения Беловежской пущи из-за политики партии власти "Закон и справедливость". Об этом заявил в среду журналистам лидер "платформы" Гжегож Схетина на пресс-конференции в Сейме (нижней палате парламента).

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По его словам, оппозиция также намерена подать заявление в прокуратуру по подозрению в организации нелегальной вырубки реликтового леса министром окружающей среды Яном Шишко. "Речь идет о преступлении против окружающей среды", - отметил политик.

"Распоряжение Суда ЕС в Страсбурге однозначно показывает, что Европа не согласна с нарушением права польским правительством, министром Шишко. Мы не согласимся с применяемыми министром мерами, будем поддерживать Европу и всех тех, кто протестует в пуще", - сказал Схетина. Как ожидается, дискуссия о следственной комиссии состоится в сентябре после возвращения депутатов с парламентских каникул.

Суть конфликта

Скандал вокруг вырубки Беловежской пущи продолжается в Польше уже несколько месяцев. На минувшей неделе Шишко информировал, что в настоящее время в пуще около 1,3 млн зараженных жуком-короедом деревьев подлежат вырубке. По мнению министра, это необходимо, чтобы остановить процесс заражения, начавшийся в 2010 - 2011 гг. в период руководства страной партии "Гражданская платформа". Как считает Шишко, если бы власть тогда приняла меры и уничтожила несколько сотен деревьев, сейчас не пришлось бы спиливать миллион.

Экологи, тем временем, протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

Вмешательство ЕС

Еврокомиссия в начале июля направила в Суд ЕС иск с требованием к польским властям принять меры по приостановке вырубки деревьев. Европейские власти считают, что действия Польши противоречат законам о сохранении природы и угрожают безопасности объекта, занесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 28 июля Суд ЕС вынес постановление о немедленном прекращении вырубки Польшей реликтового леса в Беловежской пуще.

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Несмотря на запрет суда, согласно поступающим от природоохранных организаций сообщениям, вырубка в пуще продолжается. По словам заместителя официального представителя ЕК Мины Андреевой, если эта информация подтвердится, Еврокомиссия примет этот факт во внимание в рамках запущенной в отношении Польши процедуры оценки соблюдения норм верховенства закона в стране.

Беловежская пуща является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи - польский государственный национальный парк - был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.

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