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Юнкер иронично прокомментировал организацию работы администрации Трампа

Международная панорама
3 августа, 11:03 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 3, августа. /ТАСС

Глава Еврокомиссии, комментируя перестановки в Белом доме, отметил, что европейские институты организованы гораздо лучше

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер

© EPA/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер с иронией прокомментировал организацию работы администрации президента США Дональда Трампа, в которой в последние две недели произошла серия кадровых перестановок.

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"Это потрясающе, - сказал глава ЕК в интервью газете Politico, комментируя, в частности, увольнение директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. - Мы лучше организованы, чем администрация Трампа, потому что при каких-либо внутренних сложностях мы их разрешаем путем личного собеседования вместо увольнения людей".

В последние две недели в Вашингтоне произошла серия скандальных кадровых перестановок. 21 июля было объявлено о назначении финансиста Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, что повлекло за собой отставки пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса. Должность Прибаса досталась Джону Келли, который до этого руководил министерством национальной безопасности. Серия перестановок завершилась в минувший понедельник отставкой Скарамуччи, исполнявшего свои обязанности всего 10 дней.

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Темы
Отставка Скарамуччи
Персоны
Спайсер, Шон Прибас, Райнс Трамп, Дональд Юнкер, Жан-Клод
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