Пхеньян назвал преступным актом новые санкции США против КНДР, РФ и Ирана

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ТАСС, 4 августа. Пхеньян считает, что новый закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР, является преступным актом. Как сообщило в пятницу агентство ЦТАК, об этом говорится в комментарии представителя МИД КНДР.
"Принятие США очередного закона об односторонних санкциях в отношении суверенных государств является преступным актом. Это прямой вызов уставу ООН и международному праву. КНДР решительно отвергает и осуждает так называемые односторонние санкции США, и всем другим странам мира тоже следует всерьез задуматься над возмутительными и незаконными действиями США", - отмечается в нем.
В среду глава Белого дома Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Таким образом этот документ обрел силу закона. Конгресс Соединенных Штатов принял его на прошлой неделе.
Документ облек в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей американской администрацией во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о рестрикциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года.
Эти санкции создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. В то же время партнерство в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые NASA у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.
Кроме того, закон разрешил вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи американских въездных виз и тому подобного) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность <...> в интересах правительства Российской Федерации".
При этом он изменил содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязав президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении России новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.