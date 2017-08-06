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Хейли: Тиллерсон на встрече с Лавровым продолжит поиск точек соприкосновения с РФ

Международная панорама
6 августа, 1:17 UTC+3 ООН ООН 6, августа. /ТАСС

У Соединенных Штатов есть много вопросов, по которым необходимо говорить с Россией, заявила постпред США при ООН

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ООН, 6 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях форума АСЕАН собирается продолжит поиск точек соприкосновения и вопросов, по которым две страны могут работать вместе. Об этом заявила в субботу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN, комментируя предстоящие переговоры.

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"Я думаю, что это продолжение того, что пытается делать госсекретарь Тиллерсон, то есть поиск точек соприкосновения с Россией. Есть много вопросов, по которым нам нужно говорить с Россией - это борьба с терроризмом, реагирование на ситуацию с Северной Кореей, урегулирование кризиса в Сирии. Так что я думаю, что они будут обсуждать это и многие другие вещи. Цель - увидеть, где мы можем работать вместе", - сказала дипломат.

По ее словам, США намерены открыто вести себя с Россией и "громко высказываться" по вопросам, в которых между странами есть расхождения. "Но там, где можно работать вместе, мы постараемся решать вопросы, чтобы укреплять международный мир и безопасность", - добавила дипломат.

Как сообщили в четверг в МИД РФ, министр иностранных дел России и госсекретарь США по итогам телефонной беседы договорились встретиться на полях форума АСЕАН, который пройдет в Маниле 6-8 августа. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Лавров и Тиллерсон условились "подробно обсудить" перспективы взаимодействия по урегулированию мировых и региональных проблем, а также состояние двусторонних отношений между Россией и США.

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Персоны
Хейли, Никки Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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