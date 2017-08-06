Лавров отправляется на саммит АСЕАН, "на полях" которого встретится с Тиллерсоном

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает в воскресенье рабочий визит на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

На ближайшие дни Манила станет одной из центральных политических арен. Для участия в мероприятиях по линии АСЕАН в столицу Филиппин прибудут главы МИД 27 стран, среди которых госсекретарь США Рекс Тиллерсон, глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, глава МИД КНР Ван И, новый министр иностранных дел Японии Таро Коно, а также министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Как сообщили в МИД РФ, Лавров примет участие в министерском совещании Россия - АСЕАН, встрече министров иностранных дел стран - участниц Восточно-Азиатского саммита и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности.

"В ходе мероприятий состоится обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию на Корейском полуострове, обстановку в Сирии, ближневосточное урегулирование", - информировали в министерстве.

В 2017 году ассоциация отмечает 50-летний юбилей. Как заявили в российском дипведомстве, со времени своего создания АСЕАН "превратилась в центр региональных интеграционных процессов и одну из наиболее авторитетных многосторонних организаций".

Надежное партнерство РФ - АСЕАН

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии была основана 8 августа 1967 года в Бангкоке пятью странами региона - Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Позднее к организации присоединились еще пять государств Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма. Эти государства вместе со странами-основательницами являются так называемой десяткой АСЕАН.

Москва получила статус партнера АСЕАН в рамках регионального диалога в 1996 году по итогам совещания министров иностранных дел этой организации в индонезийской столице. Таким образом, ассоциация уже "более 20 лет является надежным партнером России в деле обеспечения стабильности в АТР", отметили в министерстве.

На предстоящих мероприятиях в фокусе внимания будет решение приоритетных внешнеполитических задач, среди которых укрепление позиций РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижение российских подходов к формированию равноправной региональной архитектуры безопасности и Большого Евразийского партнерства.

"Одно из центральных мест в российско-асеановском диалоге занимает проблематика борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью, - указали в российском дипведомстве. - Повышенное внимание планируется уделить конкретным мерам по расширению торгово-экономической и инвестиционной кооперации, упрочнению региональной взаимосвязанности".

Кроме того, на совещании с главами внешнеполитических ведомств асеановских государств планируется рассмотреть ход реализации решений прошлогоднего сочинского саммита Россия - АСЕАН по выстраиванию стратегического партнерства.

Встреча после введения санкций

Лавров и Тиллерсон условились провести встречу в Маниле в ходе телефонного разговора, состоявшегося 3 августа по инициативе американской стороны.

Как информировали в российском дипведомстве, во время предстоящей беседы главы внешнеполитических ведомств подробно обсудят перспективы взаимодействия по урегулированию актуальных мировых и региональных проблем, а также состояние отношений между Россией и США.

Эта встреча Лаврова и Тиллерсона - пятая по счету, она особенно важна в свете нынешней ситуации в российско-американских отношениях, которые, по словам президента США Дональда Трампа, находятся на "опасно низком уровне".

Несмотря на неоднократные призывы Москвы воздержаться от деструктивных действий, 27 июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций, 2 августа закон был подписан Трампом. Позже в своем официальном заявлении американский лидер назвал подписанный им же самим документ "ущербным", а ряд включенных в него статей - "неконституционными".

В свою очередь Россия, долгое время не отвечавшая на явные провокации со стороны США, 28 июля заявила о закрытии для сотрудников американской дипмиссии доступа ко всем складским помещениям на Дорожной улице в Москве и посольской даче в Серебряном бору, а также сокращении численности американских дипломатов в РФ до 455 человек. Таким образом, Россию должны будут покинуть 755 сотрудников американской дипмиссии.

Как заявил Лавров в состоявшемся в тот же день телефонном разговоре с Тиллерсоном, принятые Москвой меры - "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии".

Однако, несмотря на это, в Вашингтоне решение Москвы о высылке части дипломатов назвали "ничем не спровоцированным актом". Кроме того, как сообщила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, американская администрация рассматривает различные варианты ответа на данное решение Москвы.

"Мы вновь предупреждаем американскую сторону от попыток раскручивать конфронтационную спираль, от попыток наносить удар за ударом по нашим отношениям, - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. - Выбор и оценка последствий происходящего целиком и полностью сейчас за американцами и на их стороне".

Проблема Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна - только в июле КНДР дважды проводила испытания, по ее утверждению, межконтинентальных (а по данным Минобороны РФ, средней дальности) баллистических ракет, несмотря на то, что это прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в этом регионе, которая серьезно угрожает безопасности и стабильности в мире.

Однако при понимании всей опасности данного конфликта, его решение продвигается медленно из-за очевидных разногласий. В то время как Москва и Пекин в совместном заявлении МИД двух стран призывают Пхеньян добровольно объявить мораторий на ядерные испытания, а все вовлеченные в конфликт стороны приступить к переговорам, отказавшись от агрессии, Республика Корея, США и Япония договариваются наращивать давление на КНДР.

Американская сторона не раз обвиняла Москву и Пекин в потакании ракетно-ядерным амбициям Северной Кореи. В МИД России подобные заявления расценили как несостоятельные попытки переложить ответственность за происходящее.

Вашингтон также поднимает в Совете Безопасности ООН вопрос об ужесточении санкций против Северной Кореи. В свою очередь в Москве уверены, что ситуацию вокруг КНДР невозможно решить одними санкциями.

Однако на сегодняшний день очевидно, что США и КНДР еще не готовы начать диалог. Как заявили ТАСС в Госдепартаменте, Рекс Тиллерсон не собирается проводить встречу со своим коллегой из КНДР во время визита в Манилу.

Более того, как сообщало ранее агентство AP, Вашингтон пытался добиться отстранения Пхеньяна от участия в азиатском форуме. Сделать это США так и не удалось.

Первый визит - первые переговоры

Поездка в столицу Филиппин станет первым рабочим визитом министра иностранных дел Японии Таро Коно, который вступил в должность в четверг в ходе перестановок в правительстве страны. При этом новый глава МИД Японии уже заявил о своем желании провести переговоры с главой российского дипведомства.

Таро Коно также подтвердил свою готовность прилагать усилия в направлении "решения проблемы принадлежности четырех островов [Южных Курил] и заключения мирного договора". Министр признал, что осознает важность развития российско-японских отношений, поскольку этим вопросом занимались его дед - министр земледелия и лесоводства Японии Итиро Коно, а также отец - бывший глава МИД Ёхэй Коно.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.